Marta Minujín ¡Tan artista como puede ser lo que es!

Arte , arte, arte . Marta, Marta, Marta . Un “estado de Vida” tan propio del “estado naciente”. Ella es artista desde que lo quiere ser… Marta Minujín , es esencialmente, evidente. Vivimos en la época de Marta Minujín …!

Ella es su motivación.

Y nos inspira ser por sí mismos la motivación que necesitamos

Su modo de ser inspira, motiva y desencadena en nosotros: Arte, arte, arte .

Un paradigma: Un modo de hacer - un modo de ser.

Trasciende la dialéctica del “vs”.

El “hacer” nos une al “ser”.

Es la “hacedora” de la “inclusión”.

IMG-20260117-WA0123 El “hacer” nos une al “ser”. Ilustración de Juan Barros.

Marta Minujín habla por su obra y su obra habla por Marta…

Nada compromete más al artista que su obra.

Me encuentro a mí mismo a través del “hacer” que libera al “ser” Así me pasa luego de haber perdido casi totalmente la vista y descubrir pintar, esculpir, dibujar, fotografiar y… tanto más de mí que “no tenía nada que ver conmigo” y actualmente adviene “visión”. Así trabajando en mi casa-taller admiro a esta mujer”hacedora”…

Yo no sabía ser como soy hasta que el arte me enseñó a ser como soy…

Yo no sabía ver.

Porque no podía ver…

Por miopía y determinantes desprendimientos de retina perdí casi la totalidad de mi visión.

El arte puso a mi alcance una nueva visión.

Necesitaba hacer lo que sea capaz de mí al hacerme capaz de mí lo hecho, lo logrado, lo posible.

Todo lo que era imposible empezó a hacerse posible…

Ver no es el límite de la realidad

Marta Minujín:

Su obra nos incluye.

Su obra nos “hace ser” parte de su obra.

Su obra no nos hace consumidores. Ni clientes…

¡Nos hace libres!

La obra de arte incluye al artista. Por lo que sea que sea exclulído…

Su obra es tan efímera como lo que no podés tener…

Permanece como parte de nosotros.

IMG-20260117-WA0124 Su modo de ser inspira, motiva y desencadena en nosotros: Arte, arte, arte. Ilustración de Lisandro Ruiz

Ella es el escándalo de valerse.

¡A hacernos valer!

La obra expresa lo que adquiere expresión. Lo que nos libera es la expresión.

Somos nuestra expresión.

Marta Minujín:

Otra noción de la diversión. La diversión como creación a través del arte.

Conectar a cada instante con el hacer le hace ser.

El panorama es tal como nos miramos. Esa es la fuerza de la visión:

“No me importó si decían si mi obra era buena o no. Yo era artista” (M.M)

La libertad es lo que podés dar.

Gracias.

Esa libertad que tenés…!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.