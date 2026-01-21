Mario Capello vinculó los incendios en Chubut con la prohibición de la minería en esa provincia

En medio de la recurrente tragedia de los incendios forestales , la discusión sobre el modelo de desarrollo de Chubut adquiere una urgencia dramática. Mario Capello , ex subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, vinculó la catástrofe ambiental con la prohibición de la minería metalífera y una crónica falta de inversión en la provincia.

“Desde el año 2019 al 2024 se perdieron 150 mil hectáreas por incendios. Y ahora ya llevamos alrededor de 25 mil más”, señaló Capello en MDZ Radio , poniendo números a la emergencia. Su cuestionamiento apunta a la respuesta estatal: “¿Con cuántos helicópteros o aviones hidrantes cuenta la provincia de Chubut? Si vemos a los pobres bomberos, que es una misión imposible, no se puede pelear contra eso”.

Para el exfuncionario, la solución pasa por sistemas de monitoreo modernos con inteligencia artificial y satelital, pero sobre todo por contar con financiamiento. Ahí es donde introduce el polémico eje de su análisis: la minería prohibida.

Capello centró su argumento en dos proyectos paralizados : “El mayor proyecto de plata sin poner en marcha en el mundo, que es el Proyecto Navidad”, y una mina de oro cerca de Esquel, “una ciudad que tiene más de 6.000 desocupados”. Según sus cálculos, “entre estos dos proyectos, le estarían entregando solo en regalías… 65 millones de dólares por año”.

“65 millones de dólares por año. ¿Podrían o no podrían hacer algo contra el fuego?”, interrogó retóricamente. Y amplió: “Mirá si podrían tener helicópteros, aviones hidrantes, poderosas bombas, camiones contra incendios hidrantes. Bueno, esto es lo que creo que hay que poner también en la balanza. Porque no ha sido gratis prohibir la minería”.

Frente al argumento ambientalista contra la minería, Capello fue categórico: “¿A dónde pasa eso? En ningún lugar del mundo”. Citó el ejemplo de Bendigo, Australia, donde se extrae oro “a 600 metros abajo de la ciudad”. Sostuvo que el cianuro, utilizado desde 1890, es seguro: “Nunca murió un trabajador, nunca un trabajador tuvo un dolor de cabeza”.

Su diagnóstico para Chubut es duro: “Lo que está haciendo Chubut es consolidar la pobreza en la meseta central patagónica. Dejar recursos extraordinarios que en cualquier lugar del mundo estarían en funcionamiento”.

La crítica al manejo histórico y la inviabilidad de empresas estatales

El exsubsecretario extendió su crítica al manejo histórico de los recursos petroleros, señalando que Chubut “ha creado un estado gigante. Gigante”, y puso como ejemplo de mala gestión dos emblemas turísticos: el centro de esquí La Hoya y el trencito patagónico. “Esas dos cuestiones… son estatales. Las dos tienen funcionarios que cobran salarios inmensos. Y los dos, con la plata que sacan en la temporada, no alcanzan para pagar un mes, de los funcionarios y de los empleados”.

Para Capello, la discusión debe superar lo que considera prejuicios. “Nosotros tenemos que terminar con el debate por la pobreza, los instaladores de pobreza, los insensibles, los que quieren que los argentinos sigan pobres”. Distinguió impacto ambiental de contaminación: “Todo impactamos los seres humanos. Pero una cosa es el impacto, y otra cosa es contaminar”, desafiando a revisar la contaminación de cursos de agua por causas urbanas y agrícolas.