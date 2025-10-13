Marianela Núñez firmó autógrafos en el Teatro Colón ante una multitud que esperó bajo la lluvia

Cientos de admiradores aguardaron bajo una intensa lluvia para saludar a Marianela Núñez en el Teatro Colón, donde la bailarina firmó autógrafos.

La noche del domingo, el Teatro Colón se convirtió en un punto de encuentro entre la danza y la emoción popular. Mientras lleva adelante las presentaciones de Onegin, Marianela Núñez realizó una firma de autógrafos y se sacó fotos con el público, que la esperó con paciencia a pesar de la lluvia y el frío porteño.

El regreso de la bailarina argentina al escenario del Teatro Colón no solo fue un acontecimiento artístico, sino también un fenómeno de afecto colectivo. Cientos de personas se congregaron en la entrada del teatro Núñez, sonriente y vestida con una camiseta celeste y blanca de la selección nacional, recibió a cada uno con calidez, agradeciendo el cariño de sus seguidores.

Marianela Núñez 2 Largas filas a las afueras del Teatro Colón a la espera del encuentro con Marianela Núñez. Teatro Colón Muchos destacaron la cercanía de la artista, que recibió a cada fanático firmando programas de Onegin. Para los fanáticos, sin duda, una noche mágica con uno de los grandes valores argentinos surgidos del icónico Teatro Colón y un recuerdo imborrable. La imagen de Núñez con la camiseta de Argentina también fue interpretada por muchos como un símbolo de orgullo nacional, uniendo arte y pasión deportiva en un mismo gesto.

Éxito en el regreso de Onegin al Teatro Colón La función de Onegin, obra del coreógrafo británico John Cranko, había sido un éxito rotundo. Núñez y el austríaco Jakob Feyferlik, del Bayerisches Staatsballett, protagonizaron la producción del Ballet del Teatro Colón bajo la dirección artística de Julio Bocca. La puesta, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky y escenografía de Pier Luigi Samaritani, combinó dramatismo y virtuosismo técnico, recibiendo ovaciones de pie al final.

Marianela Núñez 1 Marianela Núñez con la camiseta de la Selección argentina de fútbol. Teatro Colón Tras el cierre del telón, la emoción se trasladó fuera del escenario. Allí, entre aplausos y cámaras encendidas, la primera bailarina del Royal Ballet de Londres reafirmó su vínculo con el público argentino, que la considera una de las figuras más queridas del arte nacional.