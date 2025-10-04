Agenda cultural: los imperdibles para disfrutar el fin de semana en la Ciudad
La Ciudad de Buenos Aires tendrá una agenda cultural cargada de actividades que van desde estrenos en el Teatro Colón hasta festivales gastronómicos.
La Ciudad de Buenos Aires tendrá un fin de semana cargado de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas. Desde estrenos en el Teatro Colón hasta ferias de comida, festivales al aire libre y la presencia de Simone Biles en la Argentina, la agenda cultural de la capital porteña contiene actividades imperdibles para vecinos y turistas.
Las actividades de la agenda cultural de este fin de semana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Visitar el Patio Andaluz restaurado en el Rosedal
Ubicación: Av. Infanta Isabel 900
Horarios: martes a domingos, de 10 a 18
Detalle: se restauró por completo este espacio patrimonial, conservando los azulejos originales inspirados en El Quijote y su fuente central, regalo de la ciudad de Sevilla.
2. Ballet del Colón con Marianela Núñez y Julio Bocca
Obra: Onegin
Estreno: viernes a las 20 en el Teatro Colón (Tucumán 1171)
Entradas: en teatrocolon.org.ar o boletería
Destacado: diez funciones, con la participación especial de Marianela Núñez el viernes 10 y domingo 12.
3. Feria gastronómica “Sabor a Buenos Aires”
Lugar: Parque Thays (Av. del Libertador y Ayacucho)
Días: sábado y domingo, de 11 a 21
Oferta: 40 puestos de bodegones, pizzerías, parrillas, bares notables, cafeterías, heladerías y restaurantes de fusión.
4. Festival de las 100 milanesas
Lugar: Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Dorrego)
Días: sábado y domingo, de 12 a 20
Propuesta: más de cien variedades de milanesa, desde las clásicas hasta versiones gourmet.
5. Festival Mascotear
Lugar: Av. Figueroa Alcorta y Dorrego
Días: sábado y domingo, de 11 a 19
Entrada: con reserva en buenosaires.gob.ar/descubrirba
Actividades: vacunación gratuita, adopciones, espacios de veterinaria y gastronomía para compartir con mascotas.
6. Astronomía en el Planetario
Lugar: Planetario Galileo Galilei
Agenda: hasta el domingo
Actividades: funciones inmersivas, observaciones por telescopio y visitas guiadas en el marco de los 100 años del primer planetario del mundo.
Info: planetario.buenosaires.gob.ar
7. Simone Biles en el Parque Olímpico
Fecha: jueves a las 17
Lugar: Av. Roca 4100
Simone Biles es la gimnasta más premiada de la historia y brindará una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador.
Inscripción: enviando mail a [email protected].
8. Música en la Usina del Arte
Viernes a las 20: la Orquesta Filarmónica de la Ciudad interpretará Mozart y Schubert bajo la dirección de Silvina Peruglia.
Domingo a las 17.30: homenaje sinfónico a María Elena Walsh con Katie Viqueira y la Orquesta Aeropuertos Argentina.
Lugar: Caffarena 1 (La Boca).
9. Teatro en el Complejo Teatral
Ateneo para una familia, de Marcelo Mininno, en el Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821).
Baco Polaco, de Mauricio Kartun, en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715).
Entradas: complejoteatral.gob.ar
10. Lunes de Museos
Fecha: lunes de 11 a 19
Propuesta: entrada gratuita a todos los museos porteños, con acceso a exposiciones temporales y colecciones permanentes del acervo cultural.