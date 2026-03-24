Marcha del 24 de marzo: una multitud se concentra en la Plaza de Mayo por los 50 años del golpe de Estado

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"La única lucha que se pierde es la que se abandona": el inicio del acto por los 50 años del golpe

En el comienzo del acto conmemorativo por el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo tomaron la palabra y reivindicaron su propósito: "A 50 años del golpe, las madres de Plata de Macos levantamos más alto que nunca las banderas revolucionarias de nuestros hijos e hijas. Nos comprometemos a continuar su lucha de impulsar a las nuevas generaciones a que persistan en ellas".

"El enemigo es el mismo. Los sueños populares de justicia e igualdad social también. Estamos convencidas de que aquella cosita nuestra del año 96 tiene tanta vigencia como entonces", señalaron.

"La única lucha que se pierde es la que se abandona".