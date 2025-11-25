Maradona eterno: los tributos más emblemáticos a cinco años de su fallecimiento

Pasaron cinco años desde aquel 25 de noviembre de 2020, día en el que el mundo se paralizó por la muerte de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos y, para muchos, el mejor: Diego Armando Maradona . El jugador oriundo de Lanús, que supo dar sus primeros pasos en Argentinos Juniors, falleció a los 60 años en su residencia ubicada en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Ese 25 de noviembre, los periodistas deportivos, el círculo íntimo de Maradona y los millones de argentinos que siguieron al “10” desde sus inicios en los clubes locales, su coronación de gloria con la Selección Argentina, su llegada a la liga europea y hasta su etapa como DT, no lo podían creer. Según los resultados, el fallecimiento de Diego Armando se debió a una insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva crónica, provocando un edema agudo de pulmón.

Pese al desconcierto y la conmoción que la noticia había provocado en el mundo del fútbol, como así en todo el país, también se pudo ver una ola de homenajes en distintos rincones del mundo. Personalidades del deporte, la cultura, la política e instituciones internacionales realizaron tributos que reflejaron la magnitud del legado del exfutbolista argentino.

Sin dudas, uno de los gestos más emblemáticos para honrar a “D10S” fue el que tuvo el mismísimo Lionel Messi . El domingo posterior al fallecimiento de Maradona , el jugador rosarino convirtió un gol para el Barcelona ante Osasuna y, tras marcar, se quitó la camiseta blaugrana para mostrar la casaca número 10 de Newell’s Old Boys, la misma que Diego había utilizado en su paso por ese club en 1993.

Tiempo después, el propio Messi reveló detalles de la historia detrás del gesto, asegurando que encontró la camiseta de casualidad en su museo. “Estaba acostado con Antonela y pensaba ‘tengo que hacer algo para Diego’. Tengo el museo arriba. Hay una puertita, estaba abierta y justo arriba de una silla estaba la camiseta 10 de Newell’s de Diego”, empezó a contar el excapitán de la Selección Argentina y siguió, alimentando la mística: “Esa puerta estaba siempre cerrada, pero ese día estaba la puerta abierta y estaba la camiseta ahí. Así que la vi y dije ‘me voy a poner esa’. Yo había pensado en la camiseta de la Selección, pero esa estaba ahí”.

Sin embargo, ese no fue el único gesto de Messi para el astro. El día de su partida, el miércoles 25 de noviembre, Lio le dedicó un sentido mensaje en una publicación de Instagram: “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”.

El homenaje del Napoli

En Italia, Lorenzo Insigne, capitán del Napoli, llevó adelante un sentido homenaje para el futbolista que supo portar la camiseta celestre entre 1984 y 1991, llevando al club a ganar dos ligas. Antes del partido frente a Roma, Insigne colocó un ramo de flores junto a una imagen de Maradona y, tras anotar un gol, mostró una camiseta con el número 10 del club napolitano.

“Falleció nuestro ídolo, y duele. Queríamos más que nunca jugar bien, sumar un buen resultado para toda la ciudad que sufrió este fallecimiento. Este triunfo lo dedicamos a él”, dijo Insigne tras el triunfo.

Pero eso no fue todo. El club Napoli también organizó un gesto especial en el estadio San Paolo, durante un partido contra HNK Rijeka por la fase de grupos de la Europa League. Ese día, todos los jugadores usaron camisetas con el número 10 y el apellido Maradona, junto con brazaletes negros. Durante el minuto de silencio, se proyectó una imagen de Diego en la pantalla gigante.

Como si fuera poco, tras ello, el estadio fue renombrado oficialmente como Diego Armando Maradona, en memoria del ídolo que dejó una huella imborrable en el club italiano.

Además, un año después de la partida de Maradona, el Napoli presentó la camiseta en memoria del futbolista. En la misma, se podía ver impreso el rostro del Diez superpuesto por una huella dactilar que, según el club, "representa también el deseo de la sociedad de transmitir el legado de la leyenda argentina a la ciudad napolitana a las generaciones más jóvenes".

El Obelisco con la imagen del “10”

En Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad iluminó el Obelisco, uno de los principales monumentos porteños, con los colores de la bandera argentina y, además, proyectó la imagen de Maradona levantando la Copa del Mundo, acompañada por la frase “Gracias, Diego”.

El homenaje de Tévez

Carlos Tevez también decidió rendirle homenaje a Maradona con una camiseta histórica. Luego de marcar el gol de Boca Juniors ante el Inter de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores, se sacó su camiseta, dejando al descubierto la que llevaba abajo, nada más ni nada menos que una camiseta del equipo de 1981, que había usado Diego en el torneo Metropolitano.

El homenaje de Boca Juniors por la partida de Maradona

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para el canal de YouTube Clank!, Mario Pergolini contó que él fue quien le avisó a Juan Román Riquelme que había muerto Diego Armando Maradona. “Me llaman y me dicen ‘en 10 minutos va a salir que se murió Diego’. ¿Qué van a hacer con la cancha de Boca?. Jorge Ameal estaba con el equipo en Brasil. Intenté comunicarme y no pude, entonces lo llamo a Román”, narró el entonces vicepresidente del club del barrio de La Boca.

Enseguida, Pergolini confesó que, en una charla con el equipo de Marketing, pensaron cuál sería el homenaje en honor al 10. “Se nos ocurrió la del apagar todas las luces del estadio, y dejar prendidas las luces del palco de Maradona. Eso dio la vuelta al mundo. Era un mensaje tremendo. Román estaba impactado”, aseguró el creador de Vorterix.

El gesto de los All Blacks

El gesto de los All Blacks en honor a Maradona

A nivel internacional, la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, le rindió homenaje a Diego en un partido contra Los Pumas por el Torneo Tres Naciones. Antes de realizar el tradicional haka, el capitán Sam Cane ofreció una camiseta negra con el número 10 y el apellido Maradona a los jugadores argentinos. Sin embargo, Los Puma solamente portaron una cinta negra y permanecieron en silencio en memoria al exfutbolista.

El gesto de la Selección Argentina de Básquet

En el ámbito del básquet, la selección argentina también participó de los homenajes. Antes del encuentro frente a Chile por las Eliminatorias a la Americup 2021, los jugadores salieron a la cancha con camisetas blancas que llevaban el número 10 y el apellido Maradona. Posteriormente, presenciaron un emotivo video con imágenes del exjugador y una narración a cargo de Fabricio Oberto.

Los homenajes destacados alrededor del mundo

Otro homenaje destacado ocurrió en el Estadio Azteca de México, donde Maradona protagonizó sus dos goles más recordados ante Inglaterra en el Mundial de 1986. En ese lugar se colocó una corona de flores y una imagen suya levantando la Copa del Mundo. La dedicatoria decía: “Te vas de la mano de Dios”.

En Siria, en medio de las ruinas de la ciudad de Binnish, el artista Aziz Al Asmar pintó un mural de Maradona con la camiseta de la selección argentina y la bandera albiceleste de fondo. La obra fue realizada sobre los escombros de una vivienda destruida por bombardeos, como parte de una serie de intervenciones del artista en zonas de conflicto.

Cinco años después de su muerte, los homenajes a Diego Maradona siguen reflejando el alcance global de su figura. Desde camisetas históricas hasta actos simbólicos en territorios en guerra, las expresiones de reconocimiento continúan reforzando la huella que dejó en el deporte y la cultura.