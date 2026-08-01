Maniobra en Potrerillos: qué zonas podrían tener cortes de agua este sábado
Por los trabajos de la Dirección de Hidráulica en Potrerillos, algunas zonas del Gran Mendoza podrían ver afectado su servicio de agua potable este sábado.
Este sábado desde las 8hs, la Dirección de Hidráulica de Mendoza realizará una maniobra en el descargador de fondo del dique Potrerillos, por lo que el caudal del río Mendoza se verá incrementado y diferentes áreas del Gran Mendoza podrían ver afectado su normal suministro por cortes de agua, según informó Aysam.
Esto se debe a que el incremento del caudal afecta directamente el proceso de producción de agua potable en las plantas potabilizadoras, por lo que Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas podrían presentar contratiempos en su normal funcionamiento, afectando el normal suministro del servicio para el Gran Mendoza.
En qué zonas podría haber corte de agua por la maniobra en Potrerillos
Según especificaron desde Aysam, debido a la maniobra podrían verse afectadas las siguientes zonas
Ciudad de Mendoza
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° sección, además del barrio La Favorita.
Godoy Cruz
Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona Oeste.
Guaymallén
Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, San Francisco del Monte, San José, Pedro Molina, Belgrano.
Las Heras
Zona centro, oeste y noroeste
Luján de Cuyo
La Puntilla y Carrodilla
Maipú
Coquimbito
Las recomendaciones de Aysam
La empresa Aguas Mendocinas emitió un comunicado en donde recomienda y recuerda a la población una serie de medidas preventivas en caso de sufrir el corte del servicio.
Entre ellas, se destaca mantener una reserva de agua potable embotellada de dos litros por persona, preservar la reserva del tanque domiciliario, regular el caudal de las canillas, evitar el uso de electrodomésticos (lavarropas, lavavajillas) y el riego de jardines y controlar las goteras en canillas e inodoros.