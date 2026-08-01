Maniobra en Potrerillos: qué zonas podrían tener cortes de agua este sábado

Este sábado desde las 8hs, la Dirección de Hidráulica de Mendoza realizará una maniobra en el descargador de fondo del dique Potrerillos , por lo que el caudal del río Mendoza se verá incrementado y diferentes áreas del Gran Mendoza podrían ver afectado su normal suministro por cortes de agua , según informó Aysam .

Esto se debe a que el incremento del caudal afecta directamente el proceso de producción de agua potable en las plantas potabilizadoras, por lo que Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas podrían presentar contratiempos en su normal funcionamiento, afectando el normal suministro del servicio para el Gran Mendoza.

Según especificaron desde Aysam, debido a la maniobra podrían verse afectadas las siguientes zonas

Guaymallén

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, San Francisco del Monte, San José, Pedro Molina, Belgrano.

Las Heras

Zona centro, oeste y noroeste

Luján de Cuyo

La Puntilla y Carrodilla

Maipú

Coquimbito

Las zonas que podrían verse afectadas por la maniobra en el dique Potrerillos. Aysam

Las recomendaciones de Aysam

La empresa Aguas Mendocinas emitió un comunicado en donde recomienda y recuerda a la población una serie de medidas preventivas en caso de sufrir el corte del servicio.

Entre ellas, se destaca mantener una reserva de agua potable embotellada de dos litros por persona, preservar la reserva del tanque domiciliario, regular el caudal de las canillas, evitar el uso de electrodomésticos (lavarropas, lavavajillas) y el riego de jardines y controlar las goteras en canillas e inodoros.