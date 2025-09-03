Luego del ataque de Nike, Adidas respondió en el Maratón de México

Mucho se había dicho en redes sociales del "marketing de emboscada" que realizó Nike en la Ciudad de Buenos Aires durante la Media Maratón del pasado 24 de agosto . En esta oportunidad, Adidas tuvo la posibilidad de responderle a su par con la misma acción, esta vez durante el Maratón de México .

De esta forma, la marca alemana buscó reafirmar la conexión genuina con la comunidad runner que sostiene desde hace 10 años, donde para la marca el maratón va más allá de la carrera y se convierte en un espectáculo que convoca a runners, amigos, familias y corredores de élite que viajan para participar.

En el primero de estos "ataques", la marca estadounidense sorprendió a todos los participantes y espectadores con distintas cartelerías ubicadas en varios puntos de la ciudad.

La ingeniosa respuesta de Adidas

Por su parte, la marca de las tres tiras apostó en México a una estrategia basada en creatividad e inteligencia. Allí, Adidas instaló carteles de forma estratégica a lo largo de todo el trayecto, remarcando no solo sus 10 años organizando maratones en el país, sino también su compromiso con los corredores. En ellos se podían leer mensajes como “10 años junto a los que lo hacen épico” o “Sin alguien que crea en ti, no hay maratón”.

Así, la marca dejó en claro su conexión con los participantes a partir de la experiencia y de los valores compartidos con la comunidad runner. Además, no solo marcó su territorio con estos carteles, sino que expuso a Nike: mientras la marca de la pipa buscó sorprender con una irrupción, Adidas se centró en su trayectoria en este tipo de eventos.

Adidas maratón de México (1) Algunos de los afiches que usó Adidas en el maratón de México. @adidasmx

Todo bajo un mensaje claro: una maratón no es una irrupción sorpresiva, sino preparación, constancia y comunidad. Una narrativa que apela a la historia y que reafirma que el maratón es su terreno natural.

Por eso, en México, Adidas fue la que finalmente ganó en esta carrera de marketing entre marcas, dejando claro que en el mundo del running la historia, la credibilidad y el compromiso a largo plazo son los que marcan la diferencia.