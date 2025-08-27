El rincón escondido de México premiado por la ONU por su cultura y tradiciones

Ubicado en Sinaloa y designado Pueblo Mágico en 2009, El Fuerte fue distinguido en 2022 por la ONU como uno de los Best Tourism Villages del mundo.

Las calles coloniales de El Fuerte conservan la esencia de uno de los pueblos más importantes del noroeste mexicano.

México guarda pueblos mágicos que parecen detener el tiempo, y uno de ellos es El Fuerte, ubicado en el estado de Sinaloa, a lo largo de la ruta del famoso tren Chepe Express. Este destino, aunque poco conocido fuera de México, fue distinguido como Pueblo Mágico en 2009 y, más tarde, en 2022 recibió un reconocimiento internacional aún mayor: la ONU lo incluyó entre los Best Tourism Villages, una distinción que resalta su patrimonio cultural, la fuerza de sus tradiciones y su compromiso con un turismo inclusivo.

El Fuerte se distingue por ser un epicentro de cultura y tradiciones. Su historia colonial lo posiciona como uno de los pueblos más importantes del oeste de México, pero su verdadero tesoro está en la comunidad Mayo Yoreme. Allí se impulsan tours de agroturismo en los que los visitantes pueden conocer de primera mano la gastronomía indígena, como el consumo de frutos silvestres, las infusiones de hierbas y el famoso yorimuni, un frijol que solo crece en esta región durante la temporada de lluvias.

Además, cada Semana Santa, El Fuerte se transforma con ceremonias que se extienden en siete centros rituales indígenas, un acontecimiento que lo conecta con sus raíces ancestrales y lo convierte en un destino único para comprender la espiritualidad del norte mexicano.

image La cultura Mayo Yoreme y su gastronomía ancestral son parte del sello que distingue a este destino reconocido por la ONU. Gobierno de México El galardón de la ONU no solo reconoce su riqueza cultural y natural, sino también los esfuerzos por crear un turismo inclusivo. La localidad implementó rampas en la Plaza de Armas, códigos braille en sus principales monumentos y transporte adaptado para personas con movilidad reducida. Incluso el tren que atraviesa el pueblo dispone de asientos reservados para personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores.

En paralelo, el municipio ha impulsado programas de crédito y financiamiento que fortalecieron la infraestructura turística: hoteles, restaurantes y pequeños emprendimientos familiares pudieron crecer y modernizarse gracias al apoyo del Estado de Sinaloa.