Los viajes educativos al exterior ganan terreno frente al avance de la inteligencia artificial

En un escenario en el que la inteligencia artificial ( IA ) forma parte del aprendizaje diario de niños y adolescentes, se duplicó la cantidad de estudiantes argentinos menores de 12 años que participan en viajes educativos al exterior , una tendencia que refleja la creciente valoración de experiencias reales y multiculturales como complemento del aprendizaje virtual.

Así lo confirmó la empresa líder mundial en cursos de idiomas en el extranjero Education First (EF) que además señaló que los destinos académicos como Oxford, Cambridge, Nueva York, San Diego y Bournemouth concentran la mayor demanda de estos programas educativos internacionales, orientados a combinar aprendizaje de idiomas, inmersión cultural y experiencias formativas presenciales desde edades tempranas.

La educación del futuro combina tecnología con experiencias presenciales que fortalecen habilidades humanas clave. La conversación pública sobre educación y tecnología dejó de ser teórica. Herramientas como ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial generativa ya forman parte de la rutina escolar.

De acuerdo con un informe reciente de UNICEF y UNESCO, el 76% de niños y adolescentes de entre 9 y 17 años conoce la IA, y el 58% ya la ha utilizado, principalmente para resolver tareas escolares (66%), buscar información, explorar su funcionamiento o como forma de entretenimiento.

Este fenómeno plantea desafíos y oportunidades para el sistema educativo argentino. Especialistas en educación coinciden en que la presencia cotidiana de la IA en las aulas es un hecho irreversible, que impulsa a repensar qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa, incorporando criterios pedagógicos claros para su uso crítico, ético y responsable.

En este contexto, el Gobierno argentino lanzó el Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial (PaideIA), una iniciativa que busca integrar la IA en todos los niveles del sistema educativo con un enfoque interdisciplinario y humanista, promoviendo el pensamiento computacional y el uso crítico y creativo de herramientas tecnológicas.

El valor de la experiencia

Frente a este escenario y contrario a lo que se podría pensar, la inteligencia artificial no estaría desplazando a la presencialidad. Desde EF observan una creciente demanda de experiencias educativas internacionales que permite desarrollar habilidades que la tecnología no puede reemplazar, como el pensamiento crítico, la comunicación intercultural, la adaptación a nuevos contextos y la autonomía personal.

“La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para acelerar el aprendizaje, pero el verdadero dominio de un idioma ocurre cuando el estudiante lo vive en contextos reales”, señaló Melanie Goischain, Language Travel Product Manager de EF. Y agregó: “Lo que estamos viendo es que las familias entienden que la tecnología potencia la preparación, pero que la experiencia presencial es la que consolida habilidades humanas clave como la autonomía, la adaptación y la comunicación intercultural”.

Para la referente de EF, si bien el aprendizaje de un idioma puede considerarse una habilidad técnica, el dominio real se consolida cuando el estudiante logra desenvolverse con naturalidad en contextos auténticos.

“En el caso de los menores de 12 años, esa experiencia no solo impacta en la fluidez lingüística, sino también en su desarrollo emocional y madurativo: ganar autonomía lejos de casa, interactuar con pares de otras culturas y resolver situaciones cotidianas en otro idioma fortalece la confianza, la adaptación y la seguridad personal en una etapa clave del crecimiento”, explica Goischain.

IA como complemento

Al respecto, EF integra la tecnología como complemento del proceso educativo. A través de su plataforma EF Campus Learning, los alumnos pueden prepararse antes del viaje y continuar practicando al regresar, con ejercicios interactivos que refuerzan contenidos y permiten dar seguimiento a su progreso.

En esa misma línea, el examen estandarizado EF SET incorporó recientemente una instancia de evaluación oral que habilita conversaciones con inteligencia artificial para medir el desempeño en speaking de manera más precisa.

De esta manera, la incorporación de herramientas digitales no desplaza la experiencia presencial, sino que la potencia. En un escenario educativo atravesado por la innovación tecnológica, los viajes formativos al exterior consolidan su vigencia como espacios donde el idioma se vive en primera persona y donde, especialmente en edades tempranas, el aprendizaje trasciende lo académico para convertirse en una experiencia transformadora.