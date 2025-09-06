Los vecinos de Dorrego están cansados de una pérdida de agua que arruina las veredas

Los vecinos de Dorrego aseguran que la pérdida de agua está desde hace 15 días y nadie le da una solución.

Es la cuarta vez que se rompen los caños en el mismo lugar en Dorrego.

Mientras Mendoza está en pleno corte de agua por la colocación de caudalímetro en Potrerillos, los vecinos de Dorrego denuncian una gran pérdida de agua que arruina las veredas de la zona. Las personas que viven en la zona indicaron que el problema está desde hace 15 días.

Así se pierde agua en Dorrego Pérdida de agua en Dorrego Pérdida de agua en Dorrego MDZ

La pérdida de agua Según los vecinos del lugar la pérdida de agua está desde hace 15 días y es la cuarta vez en el año que se rompen los caños en el mismo lugar.

“Están todas las baldosas flojas por la humedad. ¿Quién se hace cargo?”, contó a MDZ un lector que vive en la zona del problema.

La pérdida de agua está en Pascual Pérez entre las calles Miller y Mármol.