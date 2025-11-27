Lo nuevo no te va a salvar: qué estamos tapando cuando compramos sin parar

En otros tiempos, la manera de comprar era distinta: respondía mucho más a necesidades concretas que a demandas creadas para pertenecer. Se compraba porque algo se rompía, porque ya no servía o porque realmente se necesitaba. Hoy, en cambio, el consumismo feroz se vive como lo normal. Y quien decide una vida más austera, sin darle tanta importancia a lo material, muchas veces es visto como “hippie”, “bohemio” o directamente como alguien fuera de época. Esto se nota sobre todo en las generaciones más jóvenes, que nacieron inmersas en esta lógica y crecieron bajo un mandato silencioso: tener para ser.

En algunos casos, esta cultura se gestó de forma casi inadvertida. Padres que habían atravesado carencias y privaciones quisieron evitar que sus hijos sintieran ese mismo vacío, y en ese intento terminaron comprando todo lo que podían. Lo que nació como un gesto amoroso fue construyendo, sin querer, una nueva norma.

Y así llegamos a este presente: adultos que cambiamos objetos que todavía funcionan, justificándonos para mitigar una culpa que apenas reconocemos. “Estaba lento ya”, “La batería no dura como antes”, “Necesito algo mejor para trabajar”. Frases que pueden ser ciertas, pero que no siempre explican el motivo real detrás de querer un modelo más nuevo . En muchos casos, no hablamos de funcionalidad, sino de estatus, pertenencia y la ilusión de que algo externo puede ofrecernos la sensación interna de estar un poquito mejor.

Aunque solemos pensar que compramos por funcionalidad, en la mayoría de los casos lo que buscamos con “lo nuevo” es un pequeño alivio emocional. Diversas investigaciones en psicología del consumo muestran que el deseo anticipado —ese momento en que imaginamos lo bien que nos va a hacer sentir lo que vamos a comprar— libera más dopamina que el objeto en sí. Es decir: lo que nos calma no es tenerlo, sino fantasear con que algo cambiará cuando lo tengamos .

En un mundo donde vivimos exigidos, cansados, con la sensación constante de correr detrás de algo, lo nuevo opera como un botón de recarga rápida. Nos ofrece un estímulo inmediato, un golpe de frescura que promete (aunque sea por un rato) romper la monotonía o contrarrestar esa insatisfacción sutil que a veces ni sabemos nombrar. Ese deseo funciona casi como una microvía de escape emocional. Porque estrenar genera ilusión. Cambiar de teléfono, auto o zapatillas tiene algo de rito interno: parece habilitar una pequeña renovación personal.

La cuestión es que la sensación dura poco. Lo nuevo envejece rápido y, una vez pasada la euforia inicial, reaparecen las mismas inquietudes de fondo. El vacío que intentamos calmar sigue ahí, aunque ahora tengamos un dispositivo más veloz o un auto con más pantallas.

Solemos contarnos la novela de que necesitamos algo cuando, en realidad, es un deseo. Y cuando pasa la euforia de la novedad y lo que adquirimos se convierte en un objeto más dentro de esa colección que usamos para tapar vacíos, aparecen la culpa, el remordimiento o incluso el arrepentimiento.

Pero esas sensaciones duran poco. La vida cotidiana, con su angustia y su velocidad, nos vuelve a arrastrar. Nos olvidamos de cómo nos sentimos la última vez y repetimos la misma conducta compulsiva, sostenidos por la ilusión equivocada de que comprar algo nuevo nos hará felices. Lo que muchas veces evitamos mirar es que la verdadera tarea no está en renovar dispositivos, sino en revisar nuestra trama vincular, nuestras formas de vivir y los espacios donde realmente necesitamos hacer cambios.

Cuando el consumo funciona como anestesia o compensación emocional

Hay momentos de la vida en los que comprar no es solo comprar. Es anestesia. Es distracción. Es una manera rápida —y silenciosa— de correrse un poco del malestar. Cuando vivimos con ansiedad, frustración o con una sensación vaga de vacío, la mente busca alivios inmediatos. Y en esa búsqueda, comprar algo nuevo se vuelve una especie de analgésico emocional: no resuelve el problema de fondo, pero por un rato lo adormece.

Muchos pacientes describen ese instante como un “subidón”: un momento en el que la inquietud se calma, la cabeza se ordena un poco y aparece una ilusión de bienestar. Pero es un alivio frágil, casi como soplar brasas: se apaga enseguida.

En terapia se ve algo recurrente: cuando una persona no está pudiendo registrar lo que siente —tristeza, cansancio, soledad, enojo— aparece la tentación de hacer “algo” que tape ese estado. Algunos comen, otros se sobreexigen, otros necesitan ruido permanente… y en muchos casos, el consumo ocupa ese mismo lugar. Porque comprar distrae. Comprar ocupa. Comprar evita el contacto con lo que duele. Es más fácil cambiar de teléfono que cambiar un vínculo desgastado. Es más fácil adquirir un auto nuevo que revisar qué nos está cansando de nuestra rutina. Es más fácil estrenar algo que preguntarnos por qué nos sentimos tan vacíos, incluso cuando “tenemos todo”.

El problema es que la anestesia emocional siempre tiene un costo: cuando el efecto se pasa, la emoción vuelve intacta… y a veces vuelve más fuerte. Y como no aprendimos a gestionarla, la mente busca repetir aquello que la calmó, aunque haya sido solo por un instante. Ahí es donde el consumo empieza a parecerse a una compulsión. La pregunta nunca es “¿realmente necesitaba esto?”. La pregunta más honesta suele ser otra: ¿Qué estaba sintiendo antes de querer comprarlo? ¿Qué intenté acallar?

Pertenecer, ser visto y no quedar atrás: el consumo como identidad social

Más allá de lo emocional, hay algo profundamente humano que atraviesa nuestros consumos: la necesidad de pertenecer. Somos seres vinculares, y desde siempre nuestra identidad se construyó mirando a otros y buscando un lugar en el grupo. Hoy, ese lugar muchas veces se juega en lo que mostramos. No por superficialidad, sino porque vivimos en una cultura hipervisual donde lo que se ve parece decir quiénes somos. Y ahí entran en escena los objetos: el teléfono, el auto, las zapatillas, la computadora… cada cosa se vuelve un símbolo, un pequeño “marcador” social.

No es casual que un modelo nuevo genere comentarios como “se nota que te está yendo bien” Los objetos hablan por nosotros. Son una carta de presentación silenciosa. Y en un mundo donde sentirnos validados es difícil, estos objetos funcionan como atajos de estatus: si tengo lo último, siento que estoy a la altura.

Para muchos jóvenes —y también adultos— no tener lo nuevo no significa solo “me ahorro el gasto”, sino algo que duele más: “quedo afuera”, “parezco menos”, “no estoy en la misma conversación que los demás”. Es una angustia que toca una fibra básica: la del miedo a no ser parte.

El problema es que vincular nuestra identidad al consumo es una trampa perfecta: siempre habrá algo más nuevo, más moderno, más rápido. Ese ideal se mueve todo el tiempo, y la sensación de estar quedándonos atrás también. Y cuando nuestra valía depende de objetos externos, cada actualización del mercado actualiza también la sensación de déficit interno.

Lo paradójico es que, cuanto más buscamos pertenecer a través del consumo, más solos podemos sentirnos. Porque la pertenencia que nace del objeto es frágil: dura lo que dura la novedad. No alimenta vínculos reales, no nos da profundidad emocional. Solo nos sostiene en la superficie.

Y ahí aparece la pregunta que puede ordenar mucho: ¿Qué parte mía estoy intentando validar cuando quiero tener lo último? ¿Quién quiero ser a los ojos de los demás… y qué pasa conmigo cuando nadie me está mirando?

Mirar hacia adentro: lo que realmente necesitamos trabajar

Las preguntas del final del bloque anterior no son retóricas. Son el punto de entrada a un trabajo terapéutico necesario y, muchas veces, postergado.

Porque detrás del impulso de comprar, del miedo a quedar afuera o de la necesidad de mostrar, se esconden preguntas más íntimas: ¿qué parte mía quiero que validen? ¿Qué estoy intentando callar? ¿Qué no me animo a mirar?

El consumo no es el problema en sí mismo. Lo problemático aparece cuando se vuelve una estrategia emocional: cuando lo usamos para regular lo que no sabemos nombrar, para ocupar silencios que nos incomodan o para calmar angustias que se repiten.

Lo que verdaderamente vale la pena trabajar —en terapia o en un proceso personal más consciente— no es la conducta de compra, sino lo que hay debajo:

La relación con nuestro propio valor: cómo nos medimos, cuánto dependemos de la mirada ajena, cuántas veces confundimos aceptación con exhibición.

cómo nos medimos, cuánto dependemos de la mirada ajena, cuántas veces confundimos aceptación con exhibición. La forma en que gestionamos la frustración y el vacío: ese espacio interno que todos tenemos y que duele cuando queda expuesto. Aprender a habitarlo sin correr a taparlo es un acto de madurez emocional.

ese espacio interno que todos tenemos y que duele cuando queda expuesto. Aprender a habitarlo sin correr a taparlo es un acto de madurez emocional. La trama vincular que nos sostiene (o que nos falta): muchos consumos desmedidos aparecen en momentos de desconexión emocional: vínculos que no nos contienen, rutinas que asfixian, soledades que no confesamos.

muchos consumos desmedidos aparecen en momentos de desconexión emocional: vínculos que no nos contienen, rutinas que asfixian, soledades que no confesamos. El modo en que nos contamos nuestras propias necesidades: diferenciar deseo de necesidad es un trabajo fino, casi artesanal. Y cuando lo logramos, descubrimos que muchas urgencias eran solo intentos de calmar algo mucho más profundo.

Trabajar en estos puntos no elimina el deseo de lo nuevo —porque el deseo es parte de estar vivos—, pero sí cambia la relación que tenemos con él. Lo vuelve más libre, menos compulsivo, más consciente. Permite que decidamos desde un lugar interno más genuino, y no desde el ruido del afuera o desde el vacío de adentro.

En definitiva, el objetivo no es dejar de comprar, sino dejar de usar el consumo como respuesta automática a todo lo que nos pasa. Es empezar a hacernos preguntas incómodas pero transformadoras.Es animarnos a revisar nuestra vida desde otro lugar. Porque cuando entendemos lo que realmente necesitamos —contacto, descanso, expresión, pertenencia genuina— dejamos de pedirle a un objeto que nos dé lo que solo puede darnos un vínculo, un cambio vital o una decisión emocional profunda.

Mauricio J. Strugo

Lic. en Psicología (MN: 41436)

Sexólogo Clínico

Autor del Podcast HDP: Hora de Pensar

Instagram: @elpsicologoysexologo