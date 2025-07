Llevó a su hijo de un año al hospital y le inyectaron clonazepam: el nene estuvo en terapia 4 días

“Ingresó la enfermera y le puso una inyección en la manguerita del suero. Salió de la sala, no pasó ni un segundo y pegó la vuelta. Le sacó el suero y lo tiró. Cuando sacó la segunda jeringa quedó la tira. Entonces yo le pregunté qué estaba haciendo, qué le había inyectado a mi hijo. Me miró, se puso colorada y se fue”, contó Rivas en diálogo con MDZ Radio.

“En eso entró la kinesióloga que le sacaba los moquitos y le comenté lo que había hecho la enfermera. Entonces se puso a hacerle los masajes y el nene se desvaneció. La kinesióloga llamó al médico de guardia, yo le conté lo mismo y le mostré la jeringa. El médico la olió y dijo que no era nada pero me dijo que iban a tener que trasladar al nene porque lo movíamos y no reaccionaba, no se despertaba”, agregó.