Llenate de dulzura: la vía pública de Axe que invita a experimentar sus fragancias

La marca de Unilever sorprendió en la via pública con dispositivos que permiten a los transeúntes probar sus fragancias nuevas.

Los transeúntes solo deben acercar la mano para recibir una aplicación de las fragancias.

Axe lanzó sus nuevas fragancias, Cherry Spritz y Peach Infusion, y las presentó con una campaña publicitaria integral, llena de humor, que enfatiza su característica más distintiva, la dulzura, a través de varias historias desopilantes y una innovadora acción de vía pública.

Axe campaña nuevas fragancias dulces La dulzura de un perrito, un bebé y un grupo de ositos queda opacada por Axe en la campaña. IG @axe.espanol En los anuncios, un bebé, un perro adorable y un grupo de osos panda caen presos de los celos y se convierten en un bebé violento, un perro boxeador y una banda de osos asesinos cuando sus dueños se ven poderosamente atraídos por la dulzura extrema de quienes usan las nuevas fragancias.

Historias y experiencias que sorprenden En línea con su concepto de marca, El poder de las fragancias, ahora Axe quiere demostrar el poder de la dulzura. Y para esto, además de las piezas de televisión, cine y redes sociales, desplegó una ambiciosa campaña de publicidad exterior, con contenido inmersivo, para que los transeúntes puedan experimentar las fragancias de manera directa.

cartel axe Los transeúntes acercan la mano al dispositivo de vía pública para probar las nuevas fragancias. MDZ Los dispositivos ubicados en Quintana 610 y en Libertador 3306, interpelan a quienes pasan, “colocá la mano y llenate de dulzura”, “probala acá”, para aplicarles las fragancias y que descubran por sí mismos su dulzura increíble, como quien prueba en su muñeca un nuevo perfume.

Vía pública que da valor La activación amplifica así el poder de la campaña para presentar las nuevas fragancias y la lleva al siguiente nivel para conquistar a los consumidores. “Axe nos eligió por ser una empresa vanguardista que hace este tipo de intervenciones que dan valor en los elementos publicitarios”, señalan a MDZ en la empresa responsable de la vía pública, Publicidad Sarmiento.