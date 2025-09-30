Llegó a Ezeiza un nuevo vuelo con argentinos deportados por el Gobierno de Donald Trump

Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza una cuarto avión con nuevos argentinos deportados de los Estados Unidos. Cerca de la 1 de la madrugada de este martes, un Airbus A320-214 de la empresa GlobalX llegó al país con siete enviados por el Gobierno de Donald Trump.

El vuelo, que había realizado una escala previa en Guayaquil, Ecuador, se enmarca en las disposiciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el organismo estadounidense responsable de ejecutar las redadas y deportaciones.

Este arribo representa el cuarto operativo de deportación en lo que va del año, tras los vuelos registrados entre el 12 de junio y el 26 de septiembre, en línea con la política migratoria endurecida del presidente Donald Trump, que apunta a migrantes sin papeles y a quienes enfrentan causas judiciales en territorio norteamericano.

La historia y el por qué de cada deportado deportados de estados unidos EFE

El operativo se realizó bajo máximo hermetismo, y en la terminal aérea se vivieron momentos de gran conmoción. Una mujer, que aguardaba a su hermana deportada, relató con dolor a los medios: "Se fue con 18 años, hace más de 25 que vive en Florida. No sé con qué me voy a encontrar. Estuvo detenida más de cuatro meses y solo pudimos hablar por teléfono algunas veces".