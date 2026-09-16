Llega el eCommerce Go a Mendoza: debate sobre el consumidor, IA y métricas clave

El evento de la CACE sobre eCommerce Go reunirá a grandes expertos en el Hilton Mendoza para debatir el impacto de la IA y el nuevo consumidor.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) prepara la nueva edición del eCommerce Go Mendoza, el evento de encuentro y networking para el ecosistema digital. La jornada se realizará el 17 de septiembre, a partir de las 14, en el Hilton Mendoza Hotel (Av. Acceso Este Lateral Norte 3292).

La agenda de exposiciones se centrará en temas fundamentales para el desarrollo digital de los negocios locales. Este año, el eCommerce Go llega a su 11ª edición en un contexto en el que, según los datos del último Estudio Anual del Comercio Electrónico 2025 impulsado por CACE, la región Cuyo superó los $1.701.662 millones de pesos en facturación, representando el 5% del total nacional. Este escenario demuestra que, si bien la provincia logró mantener su volumen de ventas digitales en el último año, aún conserva un enorme margen de expansión. El propósito de generar espacios como el eCommerce Go es brindar las herramientas necesarias para capitalizar este potencial y continuar fortaleciendo el ecosistema local.

Qué temas se tratarán en el eCommerce Go Mendoza Durante el encuentro, los especialistas analizarán qué está pasando hoy con el consumidor, qué cambió en las personas, en sus decisiones de compra y en las expectativas que tienen sobre las marcas. Asimismo, la jornada ofrecerá claves para optimizar los resultados económicos del negocio, explicando cómo la interpretación de los números puede ser una ventaja competitiva. El programa también invita a reflexionar sobre la importancia de integrar canales, equipos y objetivos para construir negocios más sólidos.

También habrá espacio para repasar casos reales, donde referentes van a compartir de primera mano desafíos, errores, aciertos y aprendizajes en el comercio digital. Además, habrá charlas sobre el rol de las nuevas tecnologías donde se abordarán temas de IA para ayudar a los asistentes a tomar decisiones inteligentes con impacto real para sus tiendas.