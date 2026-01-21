Llega a Buenos Aires el Trofeo Original del Mundial: cómo conseguir entradas gratis

El trofeo original del Mundial visitará Buenos Aires dentro del tour internacional y estará en La Rural el 20 de febrero de 2026.

A pocos meses del comienzo del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, comenzó el Tour del Trofeo Original de la Copa del Mundo presentado por Coca-Cola, donde los fanáticos podrán acceder a una experiencia presencial en Buenos Aires, en el predio de La Rural. La participación es gratuita, con registro previo y cupos limitados.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es una iniciativa que permite a los hinchas acercarse al trofeo original del máximo certamen del fútbol, que, al igual que en la previa del Mundial de Qatar 2022, regresará a Buenos Aires como parte del recorrido internacional.

Cuándo y dónde se realiza el evento en Argentina El tour se llevará a cabo el 20 de febrero de 2026 en La Rural, donde la asistencia estará dividida por franjas horarias y requerirá contar con las entradas digitales.

Cómo conseguir las entradas El acceso se obtiene mediante una promoción vigente desde el 19 de enero de 2026 hasta el 18 de febrero de 2026 a las 9:00. La participación está habilitada para personas mayores de 18 años.

Los pasos para participar Quienes quieran participar deben registrarse en el sitio oficial: https://www.coca-cola.com/ar/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026/trophy-tour, luego completar los datos personales requeridos, validar la dirección de correo electrónico y, finalmente, aceptar las Bases y el Aviso de Privacidad.