Liberaron a una pequeña cría de ocelote en el Parque Nacional Iberá

La Fundación Rewilding Argentina colocó un collar satelital a la cría de ocelote que fue liberada y regresó a la vida silvestre en el Parque Nacional Iberá.

Pelusa, la pequeña cría de ocelote, tiene un collar para monitorear sus movimientos en el Parque Nacional Iberá.

La Fundación Rewilding Argentina anunció un nuevo paso en su proyecto de reintroducción del ocelote en el Parque Nacional Iberá. Se trata de Pelusa, una joven hembra que nació en el centro de cría de la especie en Corrientes, hija de una pareja proveniente de cautiverio en el Establecimiento Pacuca de Buenos Aires.

Desde sus primeros meses fue criada en amplios recintos y alimentada con presas naturales, lo que le permitió desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir fuera del cuidado humano.

Un collar para la ocelote En los últimos días, especialistas de la fundación le colocaron un collar de monitoreo satelital, dispositivo que permitirá conocer en detalle sus desplazamientos y hábitos tras ser liberada. Estos datos serán claves para evaluar el éxito de la reintroducción y comprender mejor la adaptación de la especie al entorno.

ocelote Rewilding Argentina2

Cabe recordar que la presencia de ocelotes en Iberá es fundamental para restablecer el equilibrio ecológico. Como depredador de presas medianas, cumple un rol central en la regulación de otras poblaciones animales y en la restauración de la dinámica natural del ecosistema.