Liberan nuevas cápsulas de vehículos para ordenar el tránsito hacia Chile: hay dos horas de demora

Las liberaciones escalonadas permiten regular el flujo hacia Chile y mejorar la seguridad en el tránsito en una jornada de alta demanda.

En el marco del protocolo de alta montaña activado este sábado, las autoridades informaron que continúa la liberación controlada de vehículos encapsulados desde el sector Penitentes hacia Chile, como parte de las medidas dispuestas para un tránsito seguro y evitar el colapso del Complejo Los Libertadores.

A las 14, la espera desde que se cruza el túnel y hasta el complejo fronterizo trasandino es de dos horas. A eso se le debe sumar la espera en los pulmones habilitados del lado mendocino.

Luego del envío de una primera cápsula de 100 vehículos alrededor de las 12, se dispuso una segunda liberación a las 13.30, en este caso con 120 vehículos adicionales, que avanzaron de manera controlada hacia el vecino país. De ese modo se liberaron, por el momento, los paradores.

El objetivo de esta operatoria es descomprimir las filas en Los Libertadores, impedir que la congestión impacte sobre el Túnel Internacional y, al mismo tiempo, mantener bajo control el tránsito en alta montaña, garantizando condiciones de seguridad vial.

Desde los organismos intervinientes se explicó que la estrategia apunta a evitar situaciones de circulación desordenada, como desplazamientos masivos y simultáneos de vehículos desde Uspallata hasta Las Cuevas, que podrían generar riesgos en sectores de alta montaña con infraestructura y servicios limitados.