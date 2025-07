Las inesperadas "multas de oficio" que llegan en Mendoza por hablar por celular

Una conductora recibió en su domicilio una notificación que la sorprendió: la Municipalidad de Luján de Cuyo le informaba que debía pagar una multa de tránsito por más de 400 mil pesos. La razón era haber usado el celular mientras conducía. La mujer se sorprendió, pues no había sido detenida por ningún agente de tránsito y tampoco había pruebas físicas de la infracción, es decir fotos. Sin embargo, debía pagarla.

La sanción es onerosa. La duda surge sobre la legitimidad de la multa, ante la falta de datos más allá de la acción del agente de tránsito. "Me pusieron una multa por haber mirado el teléfono, pero sin ninguna prueba. Es por 420 mil pesos. No tengo forma de hacer descargo ni nada. Te hacen llegar la multa directamente. No tengo constancia de que haya sido yo", relató la persona multada.