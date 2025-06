Las claves para no intoxicarte con monóxido de carbono este invierno

El caso de la víctima en Las Heras ejemplifica un riesgo evitable: usar el horno de la cocina para calefaccionar. "Está diseñado para cocinar, no para calentar ambientes", explicó Monzo. Su alto consumo (6.000-7.000 kcal/h) aumenta la probabilidad de combustión incompleta si no hay oxígeno suficiente. Además, el uso prolongado daña el artefacto y libera CO al ambiente si la llama no es azul.