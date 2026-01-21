La Vela Puerca sigue celebrando sus 30 años: en qué ciudades tocará y cómo conseguir entradas

En 2025, La Vela Puerca cumplió 30 años de trayectoria en los escenarios, por lo que llevaron a cabo una celebración especial en Uruguay , donde nació la banda, así como en varias ciudades latinoamericanas, incluyendo varios puntos argentinos.

Sin embargo, tal como lo reza el tema En el limbo, La Vela Puerca necesita “festejar para sobrevivir”. Por eso, este 2026, la banda de rock rioplatense continuará con las celebraciones por sus 30 años con una serie de shows en distintas ciudades de América del Sur.

Durante el año pasado, la banda realizó una extensa gira conmemorativa que incluyó más de 50 ciudades y un total de 53 shows, tanto en territorio nacional como en el exterior. El cierre del 2025 tuvo lugar en Montevideo con un show gratuito en la Rambla de la ciudad, donde más de 40 mil personas asistieron a una jornada que reunió distintas generaciones de seguidores.

La agenda 2026 comenzó el 13 de enero en Brasil , con la participación de La Vela Puerca en la primera edición del Cosquín Rock Florianópolis. La banda hizo vibrar a los brasileños con un espíritu festivo y su característico sonido potente.

El segundo show anunciado tendrá lugar el 29 de enero en la localidad de Atlántida, en el departamento de Canelones, como parte del ciclo “Canelones Suena Bien”. Este evento forma parte del calendario cultural de verano de Uruguay y reúne artistas nacionales e internacionales.

Ya en febrero, el grupo llegará a la Argentina para presentarse el día 7 en Mar del Plata, en el marco del ciclo “Vibra Arena” que tendrá lugar en la ciudad balnearia.

WhatsApp Image 2026-01-08 at 11.57.18 La Vela Puerca se presentará en el Konex en febrero. Gentileza La Vela Puerca

Luego, La Vela Puerca regresará a la Ciudad de Buenos Aires para tocar en el Ciudad Cultural Konex los días 10 y 11 de febrero. Este espacio, ubicado en el barrio de Almagro, es uno de los escenarios más representativos de la escena cultural independiente de la capital argentina. Las entradas para estas fechas se pueden adquirir a través del sitio oficial del CCKonex.

El último show confirmado, hasta el momento, será el 14 de febrero en Córdoba, en el marco del Cosquín Rock, uno de los festivales más relevantes del continente.

Una por una, todas las fechas confirmadas de La Vela Puerca: