La UCA recordó al papa Francisco y abrió un instituto en su honor

Con música en vivo y distintas presentaciones, la UCA celebró el legado del papa Francisco a un año de su fallecimiento y lanzó un instituto en su honor. El acto conmemorativo “ Francisco para siempre” se llevó a cabo en el Campus Papa Francisco con transmisión en vivo.

“Para rememorar y recordar a Francisco . Rememorar implica traer a la memoria todos sus saberes, todos sus conocimientos, pero recordar implica traer al corazón, al recordis, sus valores, sus sentimientos, y tratamos de replicarlo en nuestros docentes y en nuestros alumnos”, compartió el rector de la Universidad, Dr. Miguel Ángel Schiavone, al inicio del evento, que fue conducido por el periodista Mariano Yezze.

El rector remarcó la enseñanza comprometida de la UCA en mostrarles y hacer tomar contacto a los alumnos con las distintas realidades sociales. “Aparte, es un lugar en donde el alumno se encuentra consigo mismo”, continuó, y finalizó que a través de la creación del Instituto Papa Francisco se espera “mantener viva la imagen, el pensamiento, la doctrina y los ideales de Francisco ”. A continuación, los integrantes del conjunto instrumental y del Coro de la UCA, con los solistas Santiago Feu y Laura Muniziaga, interpretaron “Gloria” y “Credo” de la “Misa Criolla”, de Ariel Ramírez, bajo la dirección del decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, Eduardo Pugliese.

Tras la presentación musical, se compartió un saludo enviado desde el Vaticano por Emilce Cuda, teóloga argentina, doctora especializada en Moral Social Católica y graduada UCA, quien fue la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo en la Pontificia Comisión para América Latina. Luego, se invitó al Padre Fabián Báez, director del Instituto papa Francisco, a subir al escenario. “Que estemos todos acá nos hace pensar y nos hace tomar conciencia de esto que repetía tanto Francisco, que en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestras iglesias tiene que haber lugar para todos, para todos, para todos”, dijo y convocó a tres voluntarios del instituto: Victoria López Hermida, Luciana Gesto y Valentín Olavarría.

UCA3 Padre Fabián Báez, director del Instituto Papa Francisco. UCA.

“Antes de que este instituto se formase como hoy lo vamos a presentar, cada uno de nosotros fuimos interpelados por la idea de Iglesia que nos propuso Francisco, y cada uno construía esa Iglesia individualmente y pensaba sobre ella. Hoy que vamos a presentar este instituto, tenemos un espacio de encuentro”, comenzó López Hermida. El Instituto papa Francisco surgió como idea del arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, Monseñor Jorge García Cuerva, quien propuso la creación de una usina de pensamiento que estudiara y custodiara la idea y vida de Francisco. “Entendimos que no era suficiente estudiar a (Jorge) Bergoglio, sino que su visión era un motor en sí mismo para comprender y transformar la realidad”, expresó Olavarría.

UCA4 Martín Guzmán, economista y exministro de Economía de la Nación. UCA.

Durante el acto, también se mostró como adelanto la publicación del libro “Palabras urgentes para un mundo en guerra”, publicado por la Universidad y que será presentado en la Feria del Libro. Entre otros proyectos, el instituto está en el proceso de creación de una usina digital, un espacio de reflexión para jóvenes de todas las sedes UCA. Luego de la interpretación de “Mi Buenos Aires querido”, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, a cargo de Laura Munizaga, Rubén Slonimsky y Eduardo Pugliese, fue el turno de la charla de Martín Guzmán. El economista y exministro de Economía de la Nación, quien mantuvo un vínculo cercano con el Papa Francisco, presentó “Francisco y la reforma de la arquitectura financiera global: informe jubilar sobre la deuda”.

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A continuación, el economista y exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, conversó con el periodista Federico Mayol acerca del legado de Francisco en el mundo y recordó cómo fue su relación con él. Hacia el final, el Coro Padre Carlos Mugica, cuyos integrantes fueron especialmente invitados para el evento, interpretó “La vida como viene”, canción lema de los Hogares de Cristo, inspirada en una frase del papa Francisco.

UCA6 El Coro Padre Carlos Mugica. UCA.

Mons. García Cuerva fue el último orador del evento. “Francisco abrió muchas puertas, porque abrió las puertas de las mentes y nos permitió pensar y preguntarnos; y las puertas del corazón porque invitó a amar a todos, a los distintos, excluidos y marginados”, expresó.

UCA7 El arzobispo de Buenos Aires y gran canciller de la UCA, Mons. Jorge García Cuerva. UCA.

La última escena fue el Coro Padre Carlos Mugica cantando “Solo le pido a Dios”, de León Gieco, al que como sorpresa se le sumaron los músicos e intérpretes de la UCA. El público pidió un bis. "Dale que podés salir adelante. La vida como viene vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza, la fuerza para vivir”, cantó el auditorio al unísono.