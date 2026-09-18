La UBA presenta la cuarta edición de su Festival Internacional de Cine

La Universidad de Buenos Aires y la FADU anuncian la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC. UBA ). El evento se llevará a cabo del 30 de septiembre al 7 de octubre, reuniendo lo mejor del cine audiovisual con entrada libre y gratuita.

Durante ocho días, el FIC. UBA reunirá cine argentino e internacional, competencias, estrenos, retrospectivas, homenajes, focos, encuentros y actividades de formación, con una programación que busca fortalecer el vínculo entre la Universidad, la comunidad audiovisual y el público. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

La película de apertura de esta nueva edición del FIC. UBA será La libertad doble, de Lisandro Alonso. La secuela de La libertad —una de las películas claves del Nuevo Cine Argentino y ópera prima del director— también está protagonizada por el hachero Misael Saavedra y filmada en el ámbito rural. La misma se proyectará el miércoles 30 de septiembre en el Cine Cosmos, mientras que su director ofrecerá un seminario el jueves 1 de octubre a las 15:30 en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU- UBA ).

Además, Lita Stantic (directora y productora de títulos fundamentales de nuestro cine como Camila, de María Luisa Bemberg; La ciénaga, de Lucrecia Martel; Mundo Grúa, de Pablo Trapero y Un oso rojo, de Adrián Caetano, entre otros; y el multipremiado director de fotografía Félix “Chango” Monti (reconocido por sus trabajos en La historia oficial, de Luis Puenzo; El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella; y El exilio de Gardel, de Pino Solanas, entre otros títulos) recibirán el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires . La ceremonia tendrá lugar el jueves 1 de octubre.

Dentro del ámbito internacional, será homenajeado el cineasta francés Léos Carax, creador de títulos como Los amantes del Pont Neuf, Pola X, Holy Motors, y ganador del premio al mejor director en el Festival de Cannes por su trabajo en Annette. Invitado a Buenos Aires durante esta edición, participará de un encuentro con el público el lunes 5 de octubre a las 19:30.

Festival Internacional de Cine de la UBA Gentileza FIC.UBA

Entre sus destacados de programación, el Festival ofrecerá un foco dedicado al célebre maestro japonés Yasujir Ozu, que incluirá la proyección de títulos como Buenos días, El sabor del sake, El sabor del té verde con arroz, Hierbas flotantes y Primavera temprana.

FIC.UBA hará un homenaje especial a Lucas Vignale, el director argentino de 28 años fallecido de manera inesperada en junio pasado, que realizó proyectos para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos, y cuya película póstuma El tren fluvial —codirigida con Lorenzo Ferro— tuvo su premiere mundial durante la última edición de La Berlinale.

Por su parte, la sección Panorama Internacional del FIC.UBA reunirá las producciones más recientes de directores consagrados y figuras fundamentales de la cinematografía mundial. Este año se destacan: Imperium, el nuevo trabajo de Sergei Loznitsa —figura central del cine contemporáneo distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la UBA—; Tierra de mi padre, del cineasta polaco ganador de un Oscar Pawe Pawlikowski; Le Journal d'une femme de chambre, una producción franco-rumana del prestigioso realizador Radu Jude; Red Rocks, del francés Bruno Dumont; y Testa o croce?, la nueva película de Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi que incluye en su elenco al argentino Peter Lanzani.

FIC.UBA y Disney: dos becas para impulsar nuevos talentos audiovisuales

Como parte de su apuesta por la formación y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de realizadores, el FIC.UBA presenta, a partir de su acuerdo con Disney, dos becas destinadas a estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA. Se trata de un aporte económico destinado a acompañar el desarrollo profesional y la producción de nuevos proyectos audiovisuales.

Firma del acuerdo entre el director y productor Daniel Burman, líder de Contenido Original de Disney+ para América Latina, The Walt Disney Company Latin America; y Ricardo Gelpi, Rector de la Universidad de Buenos Aires. Gentileza FIC.UBA

Beca FIC.UBA - DISNEY

La Beca FIC.UBA - DISNEY está destinada a estudiantes avanzados de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la FADU-UBA que cursan Proyecto Audiovisual IV (PAV4). Los estudiantes presentarán sus proyectos audiovisuales en una instancia de pitch ante un jurado designado por Disney y FIC.UBA.

Se seleccionarán diez proyectos y cada uno recibirá una beca de $10.000.000 (diez millones de pesos argentinos) destinada a acompañar su producción y finalización. La propuesta busca acercar a los estudiantes al ámbito profesional y generar instancias de intercambio con referentes de la industria audiovisual.

Beca FIC.UBA LAB - DISNEY

La Beca FIC.UBA LAB - DISNEY está vinculada a FIC.UBA LAB, la iniciativa de desarrollo de ideas de largometrajes de ficción que comenzó en la tercera edición del Festival. A lo largo del proceso, los estudiantes participantes realizaron tutorías y clínicas con especialistas y reconocidas figuras de la industria cinematográfica.

Las diez ideas seleccionadas para la instancia final serán presentadas en formato pitch ante un jurado designado por FIC.UBA y Disney. Los dos proyectos seleccionados recibirán una beca de $10.000.000 (diez millones de pesos argentinos) cada uno, destinada a su producción y a la realización de un teaser. Los otros ocho proyectos que participen de la instancia final recibirán un aporte de $6.250.000 (seis millones doscientos cincuenta mil pesos argentinos) cada uno.

Entre ambas iniciativas, Disney realizará un aporte total de $170.000.000 (ciento setenta millones de pesos argentinos), destinado a acompañar el desarrollo profesional y la producción de nuevos proyectos audiovisuales surgidos de la comunidad de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido.

Sobre la colaboración, Ricardo Alfonsín (h.), Director General del FIC.UBA, señaló: "El FIC.UBA nació con la vocación de construir un puente entre la Universidad y el mundo del cine. Este acuerdo con Disney nos permite dar un paso más: no solo mostrar el talento de nuestros estudiantes, sino generar condiciones concretas para que puedan desarrollar sus proyectos y comenzar a construir una trayectoria profesional".

Marcelo Altmark, director Diseño de Imagen y Sonido; Ricardo Alfonsín (h.), Secretario de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica UBA y Director General FIC.UBA; Silvina Baiardi, Gerente de Relaciones Creativas y Culturales, The Walt Disney Company Latin America; Felicitas Castrillón, Vicepresidente Senior de Comunicaciones Corporativas, Publicity y Responsabilidad Social Corporativa, The Walt Disney Company Latin America; Ricardo Gelpi, Rector Universidad de Buenos Aires; Daniel Burman, Líder de Contenido Original de Disney+ para América Latina, The Walt Disney Company Latin America; y Emiliano Yacobitti, Vicerrector Universidad de Buenos Aires. Gentileza FIC.UBA

Competencias: cine argentino, iberoamericano y universitario

El FIC.UBA 2026 contará con cinco competencias:

Competencia internacional de largometrajes

Competencia iberoamericana de cortometrajes

Competencia de cortometrajes UBA

Competencia de largometrajes de draduados DIS

Competencia de cortometrajes de graduados DIS

Las distintas competencias serán evaluadas por reconocidas figuras del cine nacional e internacional como jurados de esta edición.

Premios y nuevas oportunidades internacionales

El FIC.UBA continúa ampliando las oportunidades de formación, intercambio y circulación internacional para los realizadores que participan del festival.

Los ganadores de la Competencia de Cortometrajes UBA accederán, entre otros reconocimientos, a experiencias internacionales de formación y participación en festivales. Entre ellas se encuentran un viaje a España para participar del Málaga Talent, del Festival de Málaga, y un viaje a Colombia para asistir a BIFF Bang, el área de formación de talentos del Festival de Cine de Bogotá.

De esta manera, el FIC.UBA profundiza su objetivo de generar vínculos entre los estudiantes y nuevos realizadores y los principales espacios de formación y circulación cinematográfica internacional.

Ceremonia de premiación 2025 Gentileza FIC.UBA

Cine y ciudades: París

Entre las propuestas especiales de esta edición se encuentra "Cine y ciudades: París", un recorrido por distintas representaciones de la capital francesa a través del cine contemporáneo y de una de las películas más emblemáticas de Léos Carax.

El ciclo incluirá El gran arco, de Stéphane Demoustier; The Edge of the Blade, de Vincent Perez; The Story of Souleymane, de Boris Lojkine; una selección de cortometrajes integrada por Apnées, de Nicolas Panay, Montsouris Park, de Guil Sela, The Great Arc, de Camille Authouart; y Los amantes del Pont Neuf, de Léos Carax.

Seminario

El Festival contará también con un espacio de encuentro y seminarios con figuras destacadas del ámbito cinematográfico. Entre las actividades confirmadas se encuentran:

Lisandro Alonso, jueves 1 de octubre, 15:30.

Dolores Fonzi, lunes 5 de octubre, 11.

Léos Carax, lunes 5 de octubre, 19:30.

Lita Stantic y Félix “Chango” Monti miércoles 7 de octubre, 19:30. Aula 301.

Nuevas sedes

En esta cuarta edición, el FIC.UBA amplía su presencia en la ciudad e incorpora nuevas sedes a su circuito habitual. Las actividades se desarrollarán en:

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU- UBA ) (Av. Int. Güiraldes 2160, Pabellón 3, Ciudad Universitaria)

) (Av. Int. Güiraldes 2160, Pabellón 3, Ciudad Universitaria) Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046)

Cosmos (Av. Corrientes 2046) Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150)

Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150) Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (José Bonifacio 1337, subsuelo)

(José Bonifacio 1337, subsuelo) Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, piso 10)

"Este año el FIC.UBA da un paso importante: además de ampliar su programación y su presencia en la ciudad, profundizamos el acompañamiento a los nuevos realizadores y fortalecemos los vínculos con instituciones y festivales de otros países. Queremos que el paso por el FIC.UBA deje algo más que una película proyectada: que abra puertas, genere encuentros y se convierta en una oportunidad para seguir creciendo", sostuvo Ricardo Alfonsín (h.), director del FIC.UBA.

Este proyecto cuenta con el acompañamiento de Fundación Santander Argentina a través del Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.