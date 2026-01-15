La tradición de Japón llega a Buenos Aires: el Festival Matsuri, una mezcla de historia y presente

La tercera edición del Buenos Aires Matsuri Festival de cultura japonesa, se realizará el próximo sábado 17 y domingo 18 de enero de este 2026 en el Mercat Villa Crespo, con entrada libre y gratuita. El festival se inscribe, además, en una fecha significativa: la conmemoración de los 140 años de la inmigración japonesa en Argentina.

Un aniversario que invita no sólo a celebrar, sino también a reconocer el aporte cultural, social y económico de la comunidad japonesa y sus descendientes a lo largo de más de un siglo. Cada verano, los matsuri vuelven a recordarnos que la cultura no es una pieza de museo sino una celebración viva, compartida y en movimiento. En Japón, estos festivales populares nacieron como rituales comunitarios ligados a las estaciones, a la gratitud y al encuentro; con el tiempo, esa tradición cruzó océanos y se transformó en un puente cultural en distintos puntos del mundo.

En Argentina, la comunidad nikkei supo mantener ese espíritu intacto, adaptándolo al territorio y abriéndolo a nuevas generaciones y públicos cada vez más diversos. En ciudades como La Plata, Florencio Varela y distintos puntos del país, los matsuri se consolidaron como eventos multitudinarios que convocan a miles de personas año tras año. No sólo funcionan como espacios de celebración de la identidad japonesa, sino también como verdaderos puntos de encuentro cultural, donde la gastronomía, la música, la danza y la estética pop dialogan con tradiciones centenarias. En ese mapa, el Buenos Aires Matsuri ocupa hoy un lugar central.

Festival Japón Buenos Aires Matsuri Durante ambos días, la propuesta combinará lo tradicional y lo contemporáneo. Habrá shows de tambores taiko, danzas nikkei y el infaltable Bon Odori, la danza colectiva que simboliza comunidad y celebración, donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte activa del ritual. A la vez, el escenario se abrirá al J-Pop, a bandas en vivo y a performances de bailarines que representan la faceta más actual de la cultura japonesa. Más allá del cruce entre tradición y modernidad, el Buenos Aires Matsuri 2026 amplía su propuesta con actividades que confirman su identidad como una gran celebración urbana de la cultura japonesa. Declarado de Interés Cultural por la Legislatura Porteña, el festival se afianza como un clásico del verano en la ciudad, donde conviven las expresiones artísticas tradicionales con el universo pop, el cosplay y la cultura del manga y el anime.

La gastronomía será otro de los grandes protagonistas. Con una amplia oferta de street food japonesa a precios accesibles —desde $5.000—, el público podrá recorrer sabores clásicos como onigiri, sando, karaage, yakitori, takoyaki, okonomiyaki, donburi, bento y dulces tradicionales. Más de 50 puestos completarán la experiencia con productos de decoración, artesanías, manga, anime, moda y objetos típicos, en una feria pensada tanto para residentes como para turistas. Como ya es tradición, el Buenos Aires Matsuri también contará con un espacio destacado para el cosplay, uno de los momentos más esperados por el público joven, que encuentra en el festival un lugar de expresión, creatividad y pertenencia. Entre trajes elaborados, música, danza y aromas que remiten a otra latitud, el Matsuri vuelve a demostrar que la cultura japonesa en Argentina no sólo se preserva: se reinventa, se comparte y se celebra colectivamente.