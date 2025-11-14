La solidaridad mendocina se reúne en la Expo Mendoza Voluntaria 2025

El próximo 22 de noviembre, llega a Godoy Cruz una nueva edición de la Expo Mendoza Voluntaria 2025. Este evento reunirá a más de 50 organizaciones sociales, fundaciones e instituciones solidarias de toda la provincia con el propósito de visibilizar, inspirar y fortalecer el trabajo del voluntariado mendocino.

Organizada por la Obra Don Orione y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en conjunto con el HCD de Godoy Cruz, la iniciativa busca promover una cultura de participación activa y compromiso ciudadano. De forma libre y gratuita, de 11 a 19 horas, mendocinos y visitantes podrán recorrer durante toda la jornada stands para conocer los principales proyectos locales, escuchar testimonios, participar en actividades y sumarse a distintas causas que transforman la vida de las comunidades.

A 40 años del terremoto de 1985, “la Expo Mendoza Voluntaria recupera uno de los valores más profundos de nuestra identidad: la resiliencia. Mendoza vuelve a encontrarse desde la solidaridad, celebrando el espíritu de unión que siempre nos levantó frente a la adversidad”, aseguran desde la obra Don Orione.

Fecha: 22 de noviembre de 2025

Lugar: Paso de los Andes y Colombia – (inmediaciones Colegio Padre Valentín Bonetti)