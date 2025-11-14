La solidaridad mendocina se reúne en la Expo Mendoza Voluntaria 2025
El próximo 22 de noviembre, llega a Godoy Cruz una nueva edición de la Expo Mendoza Voluntaria 2025. Este evento reunirá a más de 50 organizaciones sociales, fundaciones e instituciones solidarias de toda la provincia con el propósito de visibilizar, inspirar y fortalecer el trabajo del voluntariado mendocino.
Organizada por la Obra Don Orione y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en conjunto con el HCD de Godoy Cruz, la iniciativa busca promover una cultura de participación activa y compromiso ciudadano. De forma libre y gratuita, de 11 a 19 horas, mendocinos y visitantes podrán recorrer durante toda la jornada stands para conocer los principales proyectos locales, escuchar testimonios, participar en actividades y sumarse a distintas causas que transforman la vida de las comunidades.
A 40 años del terremoto de 1985, “la Expo Mendoza Voluntaria recupera uno de los valores más profundos de nuestra identidad: la resiliencia. Mendoza vuelve a encontrarse desde la solidaridad, celebrando el espíritu de unión que siempre nos levantó frente a la adversidad”, aseguran desde la obra Don Orione.
Fecha: 22 de noviembre de 2025
Lugar: Paso de los Andes y Colombia – (inmediaciones Colegio Padre Valentín Bonetti)
Godoy Cruz. Entrada libre y gratuita
Conocé más detalles en las Redes de @mendozavoluntaria
¿Quiénes participan de la Expo Mendoza Voluntaria 2025?
Rotaract - Fundavita - AVOME - Payamédicos - Fundación Pulso Educativo - Hogar Don Orione - Cruz Roja - Cáritas Mendoza - Madres del Ser - Generando Puentes - Club del Ocio - Salud Mental de Talita Kun - OAJNU - Banco de Alimentos Mza- Mendonarte - Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz - AFS - Fundación Equino - ADOM - Crecer Felices - Gravida - Scout de Argentina Asociación Civil - Manos Unidas - Empate - Fundación Corazones Dispuestos - Transplantados Mza - Endomendoza - Sancarlinos Agradecidos - Red Sanar - Voluntariado Hospital Pereyra - Fundación Puente Vincular - Pempa - TECHO - Voluntariado Universitario UNCUYO - Grupo Scout Don Orione - Coninfancia - Caciques Mendoza - Misión Animal - Mochi - Corazones en Solidaridad - Conin Luján - Sueños de soles - Jóvenes por el clima - Recrearnos