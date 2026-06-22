La soberanía del fútbol: cuando la AFA le gana a los gobiernos

El 18 de junio de 2026, la Cámara Nacional en lo Civil dictó un fallo que, más allá de sus implicancias técnicas, expone una tensión cada vez más visible en la Argentina: hasta dónde llega el poder de una organización deportiva frente al Estado.

El tribunal confirmó el cambio de domicilio de la AFA a Pilar, canceló su inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y anuló las resoluciones del Ministerio de Justicia que ordenaban la designación de veedores por 180 días. Más que un choque frontal entre control y autonomía, el caso revela un problema de fondo: qué margen real conserva hoy un Estado sobre organizaciones que forman parte de estructuras internacionales con reglas propias.

En marzo de 2026, la AFA participó de contactos informales que contribuyeron a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido 448 días en Venezuela. Esos contactos se canalizaron a través de Conmebol y la Federación Venezolana de Fútbol , y el regreso del joven se concretó en un avión privado de la propia AFA . Una organización deportiva actuando con eficacia en un terreno que los Estados consideran propio.

El fútbol ya no es solo un deporte nacional. Se ha convertido en un sistema transnacional con reglas propias. La FIFA agrupa 211 asociaciones miembro, más que los Estados de la ONU y ha construido una arquitectura destinada a proteger la autonomía de las federaciones frente a injerencias políticas. Una suspensión no es simbólica: excluye de eliminatorias y mundiales, corta transferencias y genera pérdidas millonarias. Ese costo disuade a la mayoría de los gobiernos de confrontar abiertamente al sistema.

Formalmente, la AFA es una asociación civil sin fines de lucro. En la práctica, administra un recurso que ningún Estado puede generar por decreto: la pertenencia emocional profunda de millones de personas. Los Estados gestionan ciudadanía. El fútbol gestiona pertenencia. Cuando ese nivel de lealtad se concentra, la autonomía de la organización se expande de forma estructural.

En marzo de 2026, la AFA participó de contactos informales que contribuyeron a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido 448 días en Venezuela.

Un blindaje que trasciende gobiernos

La AFA no sustituye al Estado ni opera fuera de él. Funciona en un entramado donde conviven regulación local y normas internacionales del fútbol. En ese espacio, la autoridad estatal encuentra límites concretos. El fenómeno no depende de ningún dirigente. Es una estructura que sobrevive a gobiernos y ciclos políticos. El poder ya no depende solo del control del territorio: también se construye operando en marcos transnacionales con reglas propias, donde el Estado es un actor relevante, pero no exclusivo.

Un sistema que aprendió a volverse imprescindible

La AFA no puede analizarse de forma aislada. Es un engranaje dentro de una arquitectura mayor construida por FIFA y Conmebol durante décadas, diseñada para mantener la estabilidad interna y limitar la intervención política directa. Ese sistema ha sobrevivido a dictaduras, crisis económicas y colapsos institucionales en toda la región. No porque sea invulnerable, sino porque aprendió a volverse imprescindible.

El fallo del 18 de junio confirma que en Argentina ese blindaje opera con plena eficacia.

* Eduardo Muñoz. Criminólogo. Creador del Teorema de la Omisión Preventiva. Autor de La doble cara del gol (2026), un análisis criminológico del fútbol y el poder.

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