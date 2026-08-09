La serie de Kafka derriba el mayor mito sobre el escritor: "No era un hombre oscuro ni solitario"

Durante décadas, Franz Kafka quedó asociado a una imagen casi inamovible : un escritor atormentado, aislado, sombrío y atrapado por la burocracia que luego inmortalizó en sus novelas. Sin embargo, esa es precisamente la idea que David Schalko quiso cuestionar con Kafka , la miniserie de seis episodios que llegó el pasado 6 de agosto a la televisión argentina.

Escrita junto al novelista Daniel Kehlmann, la producción evita la biografía tradicional y construye un retrato más humano del autor de La metamorfosis y El proceso. En diálogo con MDZ , Schalko explicó que uno de los principales objetivos fue mostrar a un Kafka muy distinto del que suele imaginar el público: con amigos, sentido del humor y una vida mucho más moderna de lo que se cree, como hombre soltero y libre.

- David: En primer lugar, para nosotros el aspecto más importante de su vida fue cómo las situaciones de su vida lo llevaron a la gran literatura, la literatura que conocemos. Esas fueron las situaciones en las que quisimos concentrarnos, y cada episodio está conectado con su obra. No quisimos separar la vida de la literatura . Quisimos intentar comprender un poco la literatura de Kafka.

Luego, nos preguntamos: ¿cómo se cuenta la vida de un hombre? Se puede hacer de forma lineal, pero así no es como funciona, porque cada vida tiene sus matices. El Kafka amante es completamente diferente del hombre que trabaja en la oficina, del Kafka escritor o del Kafka hijo. Por eso, decidimos que cada episodio tuviera una perspectiva diferente, porque, por supuesto, no existe un Kafka completo ni un Kafka verdadero. Depende de dónde te sitúes y de la perspectiva que tengas sobre él .

Lia von Blarer (Felice Bauer) y Joel Basman (Franz Kafka). AMC/Film&Arts

- En la serie se ve una mezcla entre la biografía, la imaginación y las referencias a su obra. ¿Cómo lograron el equilibrio adecuado entre todo eso?

- Porque sabemos mucho sobre Kafka y conocemos muchas situaciones que fueron el origen de su literatura. Por ejemplo, el conflicto con su padre (Hermann) y los Löwy que llevó a La metamorfosis. Sabemos que la situación en el hotel con Felice fue el origen de El proceso. Hay muchísimas cosas que sabemos por los diarios y las cartas que escribía. Conocemos cada día, cada lugar donde estuvo Kafka y qué hizo en su vida. Así que creo que difícilmente hay una biografía tan bien documentada como la suya, en realidad.

- ¿Hubo algún episodio de su vida en particular que decidieran dejar fuera de la serie?

- Hubo muchos. Hubo dos mujeres que fueron muy importantes para él que aparecen en su biografía. Pero, para nosotros, lo más importante era la escritura y dijimos que podíamos dejar fuera todo lo que no fuera importante para su obra. Porque eso es lo interesante de Kafka; la razón por la que seguimos interesados en su vida es por su literatura. Aunque, también, era un personaje muy moderno para su época -de hecho, estaba adelantado a su tiempo- porque era vegetariano, soltero y tenía una carrera. No se casó. Por eso, a veces tengo la sensación de que es un poco como una vida de finales del siglo XX, no de principios del siglo XX.

Max Brod (David Kross) y Franz Kafka (Joel Basman). AMC/Film&Arts

- ¿Descubrieron algo que les interesara mucho sobre la vida de Kafka mientras trabajaban en la producción de la serie?

- Sí, porque, por supuesto, no conocía muchos detalles. No sabía nada de su vida profesional en la oficina, por ejemplo. No sabía que sus directores y jefes también eran escritores y que comprendían mucho su trabajo; no se trataba de burocracia allí. Era una oficina muy humanista. Le daban muchas vacaciones para escribir su libro y tenía muchos privilegios. Incluso cuando no aparecía durante meses, le pagaban.

Hay muchos clichés sobre Kafka que no son ciertos, en realidad. El Kafka solitario, por ejemplo, no es verdad. Tenía muchos amigos, entre ellos, muchos escritores famosos. O pensamos en el lado oscuro, o que todo es oscuro, pero hay mucho humor en su vida y en su literatura, así que también quisimos mostrar esos aspectos de su vida.

Qué es el término kafkiano y por qué seguimos usando ese término

- En español usamos el término "kafkiano" para describir situaciones burocráticas. ¿Crees que es importante acercar este término y la visión de Franz Kafka a las nuevas generaciones?

- Creo que mucha gente utiliza el término sin haber leído nunca mucho a Kafka, pero todo el mundo sabe lo que significa porque él fue quien describió primero este fenómeno de la burocracia. Previó muchas cosas que ocurrieron más tarde con la burocracia, y la burocracia sigue siendo una parte importante de nuestras vidas, por supuesto. Este es un aspecto muy, muy importante de su obra artística, creo.

Pero, en la serie, intentamos evitar la palabra "kafkiano", así que no la encontrarás. También evitamos la imagen que siempre se tiene en las películas biográficas sobre escritores, donde se ve al autor escribiendo y pensando; tratamos de evitar esas imágenes porque no queríamos tener ese cliché de Kafka en la serie.

Kafka junto a sus amigos, entre ellos Max Brod (David Kross). AMC/Film&Arts

- La serie llegó a la Argentina dos años después de su estreno mundial. ¿Qué encontrará el público argentino en esta nueva producción?

- Espero que mucho, y espero que muchos argentinos sientan deseos de leer un libro de Kafka. Ese sería el objetivo de la serie.

- Si Kafka estuviera vivo hoy, ¿qué cree que le impresionaría de las situaciones que enfrentamos en el mundo actual?

- Creo que se sentiría muy irritado por las redes sociales, porque creo que su pesadilla sería estar en ellas. Era una persona muy modesta que no quería estar bajo los focos. Creo que habría odiado la idea de que existiera una biografía sobre él o una serie sobre su vida. Le habría hecho sentir muy incómodo, creo. Así que tal vez estaría irritado, pero por otro lado, encontraría muchas cosas que también encontramos en su literatura. Creo que diría: "De acuerdo, los deseos que tenía se hicieron realidad en muchos niveles".

Mirá el trailer de la serie Kafka

Dónde ver la serie de Kafka

En Argentina, la miniserie Kafka se puede ver a través de la señal de cable y plataforma de la señal Film&Arts, en el canal 457 a través de los principales operadores de televisión por cable y satelital del país, como Flow, Telecentro o DirecTV.