Un siglo en dos décadas: MDZ cumple 19 años y el futuro es prometedor

El 9 de agosto de 2007 nació MDZ : un medio digital innovador, dinámico, disruptivo y que desafió, desde el inicio, a la audiencia a ser parte. Pasaron 19 años, casi dos décadas que tuvieron el impacto de un siglo. Es que en el plano de la comunicación, la tecnología y las herramientas generaron en las últimas dos décadas una revolución permanente. Cambios vertiginosos, ampliación de posibilidades, desafíos éticos, de valores y de formación.

MDZ se expandió, tiene epicentro en dos geografías (Mendoza y Buenos Aires) y dos portadas. En 2011 nació MDZ Radio y con una fuerte integración de las redes sociales y nuevos medios, mantiene el espíritu de ser un sistema de comunicación innovador, inquieto, que defiende valores y se vincula con su comunidad.

Ese camino sigue y MDZ toma el reto para tratar de estar un paso adelante y utilizar las enormes posibilidades que otorga la comunicación instantánea, las herramientas de alto impacto como la Inteligencia Artificial para crear valor. En las próximas semanas ese cambio será notorio.

En 2007 Mendoza y el mundo aún era “dominado” por la tecnología analógica. En el periodismo las versiones digitales respondían a los mismos cánones: reproducir los sucesos de ayer, lo que ya había ocurrido. Eso cambió para que la comunicación pase a ser en tiempo real, dinámica y con vínculos de ida y vuelta con la audiencia. Para entender la velocidad de esos cambios, hay que ver un recorrido rápido en la historia reciente de Internet y las redes sociales, es decir el invento de la “imprenta digital” que amplificó las posibilidades de comunicarse.

MDZ tiene todo integrado en un mismo edificio, en el corazón de la Ciudad de Mendoza. En Buenos Aires la redacción está en calle Carlos Pellegrini, también en el núcleo de esa Ciudad.

Hace dos décadas, Facebook era una novedad. La red social creada en Harvard nació en 2004, pero recién en 2006 rompió la barrera de la comunicación dentro de las universidades para comenzar a ser masivo, irrestricto. Era “TheFacebooK” y pasó a ser Facebook, la primera vidriera pública de la vida cotidiana de cada persona que quisiera exponerse.

Las redes sociales fueron parte de la "nueva imprenta" que revolucionó todo. Mark Zuckerberg, su fundador.

Twitter, la red social más epidérmica y explosiva, nació en agosto del 2006, aunque su expansión fue posterior. Mucho antes de que Elon Musk pagara 44 mil millones de dólares para apoderarse de esa red, Twitter pasó a ocupar un rol relevante dentro de la comunicación global: rápido, espontáneo, epidérmico. Todo en 140 caracteres que podían “generar revoluciones” y romper paredes de censura. Ocurrió en Irán, en países árabes, dentro de Estados Unidos y hasta el Vaticano eligió ese medio para comunicar. La idea de tener “miles de millones” de personas con posibilidad de comunicar, de reportar sucesos en tiempo real inquietó al periodismo y a los medios tradicionales que hasta hacía poco tiempo tenían el monopolio de los datos. El nacimiento de Instagram, la gran vidriera mundial, hizo todo más sofisticado y hoy conviven en un mismo feed “creadores de contenidos” que no tienen la obligación ni el desafío ético de “buscar la verdad”, con medios, periodistas y ciudadanos comunes que comunican.

La hiperconectividad y, sobre todo, la administración y distribución de contenidos tiene dueños que complejizan la ecuación. Google se convirtió en el principal escaparate de contenidos. Sin crear, concentra, distribuye y hasta regula ingresos. Los algoritmos pasaron a ser el oráculo de la comunicación, ininteligibles para todos los que, a su vez, tienen una relación de dependencia peligrosa.

La IA generativa es el último hito de la revolución.

En 2022, el salto fue aún mayor con la masificación del acceso a la inteligencia artificial generativa tras la llegada de Chat GPT. A la herramienta de Open IA le siguieron desarrollos aún más potentes con la capacidad de “crear” en base a modelos prefijados, con un volumen de información enorme y dos características relevantes: la empatía y la generación de contenidos verosímiles. La IA penetró en la vida profesional, académica, en los trabajos de los estudiantes y desafía al periodismo. ¿Cómo convivir con una tecnología que aparentemente puede hacer lo mismo más rápido, con precisión y adaptado? Ponerle corazón y materia gris a la IA, que se presenta como una herramienta con barreras infinitas, puede ser parte de la respuesta. El mundo occidental está en tensión con el poder de los grandes distribuidores de contenidos, como Google, y los creadores, como las empresas de IA. Lo que es imposible es negar el impacto y las posibilidades que brindan a través de su uso responsable.

MDZ nació como un medio dinámico, para acceder en tiempo real y de manera multimedia a lo que pasa a través de la “computadora”. La fuente de acceso pasó a ser el teléfono, el objeto más usado y donde se almacena la vida privada de cada persona; y luego las redes sociales volvieron a cambiar la forma de decir, saber y vincularse con la audiencia. La IA abre el juego mucho más.

Todo ocurrió en menos de 20 años, los mismos que tiene MDZ de vida. Con la “mayoría de edad” encima, el medio tiene el vigor juvenil para aprender, mejorar, sumar tecnología, innovar con creatividad y vincularse con la comunidad de la que es parte: Mendoza, Argentina, el mundo. Hacer periodismo con responsabilidad, con la defensa irrestricta de los valores republicanos, del oficio periodístico, con rigor, ética, pluralidad, promoviendo la convivencia en paz, con diversidad y apertura. Pasaron 19 años desde aquel 9 de agosto de 2007 y el futuro que comienza hoy es fascinante. Todo, con un equipo de trabajo enorme.

Detrás de cada noticia, de cada contenido, hay periodistas, técnicos especializados, administrativos, encargados de logística, ejecutivos comerciales, directivos, analistas de redes sociales y generadores de contenidos, especialistas en IA y todo un grupo que tiene como objetivo común que quien accede a MDZ, quien escucha en la radio y quien participa se sienta parte, se informe, se entretenga, se inquiete, debata, se haga preguntas. MDZ no busca interactuar con “lectores pasivos”, sino con una audiencia activa que se anima a ser parte.