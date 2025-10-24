La provincia que decidió suspender las clases el lunes después de las elecciones legislativas

La medida alcanza al turno mañana en los establecimientos que serán utilizados para la votación del domingo. Los turnos tarde y noche dependerán de los directivos y del operativo de limpieza y desinfección.

El Consejo General de Educación (CGE) de la provincia de Entre Ríos dispuso, mediante la circular Nº 17, que no se dictarán clases el próximo lunes 27 de octubre en el turno mañana en todas aquellas escuelas que hayan sido utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26.

la medida responde a la necesidad de garantizar las condiciones de higiene, seguridad y desinfección en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral.

Desde el CGE se aclaró que, si bien los estudiantes no tendrán actividad escolar, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán presentarse en sus horarios habituales para llevar adelante las tareas de limpieza.