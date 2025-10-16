Puente de Día de Muertos 2025: así quedan las clases según la SEP
La SEP confirmó fechas clave del ciclo 2025-2026: habrá puente por Día de Muertos, fin de octubre, descansos oficiales, recesos largos sin clases.
En los grupos de mamás y papás la pregunta suena igual todos los años: ¿se arma puente por Día de Muertos? La respuesta, esta vez, tiene un matiz. El viernes 31 de octubre de 2025 no habrá clases por Consejo Técnico Escolar (CTE).
Ese descanso se junta con el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, y ahí aparece el respiro que muchos esperan. Importante: el domingo 2 no se traslada al lunes. Por eso, el lunes 3 de noviembre se regresa a las aulas de manera normal en educación básica. Es un alivio de tres días, sí, pero sin “lunes feriado”.
Puentes y feriados: lo que realmente suma días de descanso
A lo largo del ciclo, la SEP contabiliza 17 jornadas sin clases. Se reparten entre festejos nacionales, reuniones de CTE y descargas administrativas. ¿Cuáles se convierten en fines de semana extendidos? Tres momentos bien marcados: del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025 (descarga y conmemoración de la Revolución), del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero de 2026 (CTE y conmemoración constitucional) y del viernes 13 al lunes 16 de marzo de 2026 (descarga y natalicio de Juárez).
A eso se suman los feriados oficiales que suspenden clases en preescolar, primaria y secundaria: 16 de septiembre (Independencia), 17 de noviembre de 2025 (Revolución), 2 de febrero de 2026 (Constitución), 16 de marzo de 2026 (Benito Juárez), 1 de mayo de 2026 (Trabajo), 5 de mayo de 2026 (Batalla de Puebla) y 15 de mayo de 2026 (Día del Maestro). Algunos impactan también en el ámbito laboral por ley, otros solo en el calendario escolar; conviene revisar con la empresa o dependencia.
CTE, descargas y boletas: el detrás de escena escolar
El CTE se mantiene en el último viernes de cada mes en varias etapas del ciclo. Las fechas previstas son 26/09/2025, 31/10/2025, 28/11/2025, 30/01/2026, 27/02/2026, 27/03/2026, 29/05/2026 y 26/06/2026. Esas jornadas sirven para ajustar estrategias y seguimiento pedagógico, por eso no asiste el alumnado.
Además, habrá descarga administrativa para capturar calificaciones y cerrar periodos: 14/11/2025, 13/03/2026 y 03/07/2026. ¿Cuándo llegan los informes para las familias? Tres ventanas: 24 al 27 de noviembre de 2025, 23 al 26 de marzo de 2026 y 14 y 15 de julio de 2026. Tener estos días a la mano evita sorpresas y ayuda a planear citas médicas, trámites o actividades extracurriculares sin chocar con la escuela.
Vacaciones, regreso y preinscripciones: lo que conviene anotar ya
El receso de invierno irá del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, con retorno a clases el lunes 12 de enero de 2026. La Semana Santa quedará entre el 30 de marzo y el 10 de abril de 2026, con vuelta a las aulas el lunes 13 de abril.
Para quienes organizan el año con antelación, las preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria se realizarán del 3 al 13 de febrero de 2026. Un tip práctico: guarda copias digitales de CURP, comprobante de domicilio y constancias previas; te ahorras filas y contratiempos. Si vas a viajar, reserva con flexibilidad y contempla que el regreso escolar es en lunes en todos los casos.
Al hacer la suma fina, el ciclo ofrece 185 días efectivos de clase entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Los meses más exigentes en asistencia serán octubre (22 días) y junio (21). Los más cortos, diciembre (15) y julio (10), por vacaciones y cierre de curso.
De aquí al final todavía restan 15 suspensiones por distintos motivos. Para las familias, llevar una agenda común en el celular simplifica la logística: transporte, cuidado, talleres, partidos, aniversarios. Para los equipos escolares, contar con el mapa completo permite programar evaluaciones, proyectos y salidas sin romper la rutina.
El mensaje central es sencillo y quita dudas: si hay puente a fines de octubre por el CTE del viernes 31, pero no se “muda” el 2 de noviembre al lunes. Luego aparecen tres fines de semana largos bien definidos y dos periodos vacacionales amplios. Con esta hoja de ruta, cada hogar puede organizarse con tiempo. Menos estrés, menos cambios de última hora y más foco en lo importante: que niñas, niños y docentes lleguen a julio con el curso en orden y con la energía intacta. Un calendario claro es, también, una forma de cuidar a la comunidad educativa.