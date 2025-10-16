Puente de Día de Muertos 2025: así quedan las clases según la SEP

En los grupos de mamás y papás la pregunta suena igual todos los años: ¿se arma puente por Día de Muertos ? La respuesta, esta vez, tiene un matiz. El viernes 31 de octubre de 2025 no habrá clases por Consejo Técnico Escolar (CTE) .

Ese descanso se junta con el fin de semana del 1 y 2 de noviembre , y ahí aparece el respiro que muchos esperan. Importante: el domingo 2 no se traslada al lunes. Por eso, el lunes 3 de noviembre se regresa a las aulas de manera normal en educación básica. Es un alivio de tres días, sí, pero sin “lunes feriado”.

A lo largo del ciclo, la SEP contabiliza 17 jornadas sin clases . Se reparten entre festejos nacionales, reuniones de CTE y descargas administrativas. ¿Cuáles se convierten en fines de semana extendidos? Tres momentos bien marcados: del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025 (descarga y conmemoración de la Revolución), del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero de 2026 (CTE y conmemoración constitucional) y del viernes 13 al lunes 16 de marzo de 2026 (descarga y natalicio de Juárez).

A eso se suman los feriados oficiales que suspenden clases en preescolar , primaria y secundaria: 16 de septiembre (Independencia), 17 de noviembre de 2025 (Revolución), 2 de febrero de 2026 (Constitución), 16 de marzo de 2026 (Benito Juárez), 1 de mayo de 2026 (Trabajo), 5 de mayo de 2026 (Batalla de Puebla) y 15 de mayo de 2026 (Día del Maestro). Algunos impactan también en el ámbito laboral por ley, otros solo en el calendario escolar; conviene revisar con la empresa o dependencia.

El CTE se mantiene en el último viernes de cada mes en varias etapas del ciclo. Las fechas previstas son 26/09/2025 , 31/10/2025 , 28/11/2025 , 30/01/2026 , 27/02/2026 , 27/03/2026 , 29/05/2026 y 26/06/2026 . Esas jornadas sirven para ajustar estrategias y seguimiento pedagógico, por eso no asiste el alumnado.

Además, habrá descarga administrativa para capturar calificaciones y cerrar periodos: 14/11/2025, 13/03/2026 y 03/07/2026. ¿Cuándo llegan los informes para las familias? Tres ventanas: 24 al 27 de noviembre de 2025, 23 al 26 de marzo de 2026 y 14 y 15 de julio de 2026. Tener estos días a la mano evita sorpresas y ayuda a planear citas médicas, trámites o actividades extracurriculares sin chocar con la escuela.

Vacaciones, regreso y preinscripciones: lo que conviene anotar ya

El receso de invierno irá del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, con retorno a clases el lunes 12 de enero de 2026. La Semana Santa quedará entre el 30 de marzo y el 10 de abril de 2026, con vuelta a las aulas el lunes 13 de abril.

Para quienes organizan el año con antelación, las preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria se realizarán del 3 al 13 de febrero de 2026. Un tip práctico: guarda copias digitales de CURP, comprobante de domicilio y constancias previas; te ahorras filas y contratiempos. Si vas a viajar, reserva con flexibilidad y contempla que el regreso escolar es en lunes en todos los casos.

Al hacer la suma fina, el ciclo ofrece 185 días efectivos de clase entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Los meses más exigentes en asistencia serán octubre (22 días) y junio (21). Los más cortos, diciembre (15) y julio (10), por vacaciones y cierre de curso.

De aquí al final todavía restan 15 suspensiones por distintos motivos. Para las familias, llevar una agenda común en el celular simplifica la logística: transporte, cuidado, talleres, partidos, aniversarios. Para los equipos escolares, contar con el mapa completo permite programar evaluaciones, proyectos y salidas sin romper la rutina.

El mensaje central es sencillo y quita dudas: si hay puente a fines de octubre por el CTE del viernes 31, pero no se “muda” el 2 de noviembre al lunes. Luego aparecen tres fines de semana largos bien definidos y dos periodos vacacionales amplios. Con esta hoja de ruta, cada hogar puede organizarse con tiempo. Menos estrés, menos cambios de última hora y más foco en lo importante: que niñas, niños y docentes lleguen a julio con el curso en orden y con la energía intacta. Un calendario claro es, también, una forma de cuidar a la comunidad educativa.