La primera bebé de 2026 en Mendoza nació a las 00 y es de Las Heras
Juana nació en el primer minuto de 2026 y sus padres son de Las Heras. La bebé pesó 3.290 gramos y está en excelente estado de salud.
Mendoza tiene a su primera bebé del año 2026. Se trata de Juana, una pequeña niña de Las Heras que nació exactamente a las 00 en el hospital Lagomaggiore. A la misma hora, también nació una bebé en San Luis que se llama Mia Saray Frías Olaechea. El año pasado la primera bebé del año nació en Tunuyán.
Quién es la primera bebé del año en Mendoza
La pequeña Juana Delfina nació a medianoche entre brindis y saludos. Su mamá es Iara Salinas una joven de 21 años del barrio Eva Perón de Las Heras y su papá es Nahuel Agustín Alvaro Chupitea, según los datos aportados por el Ministerio de Salud de Mendoza.
Juana nació en excelente estado de salud en el hospital Lagomaggiore y pesó 3.290 gramos.
Una niña rodeada de amor
Juana Delfina nació en una familia rodeada de amor según se puede ver en las redes sociales de su mamá y hace menos de un mes celebraron el baby shower.
“No voy a negar que sentí miedo cuando me enteré que venías en camino, que tenía miles de incertidumbres al ver como mi cuerpo cambiaba día a día, llena de miedo por no saber cómo mi vida iba a cambiar y alguien muy pronto iba a depender completamente de mí. Hasta que empecé a sentirte en cada movimiento, como veía que estabas tan aferrada a mi, a escuchar el latido de tu corazón que sin duda alguna es el mejor sonido que pude escuchar en mi vida. Empecé a entender que ya éramos una sola, y que nos damos vida la una a la otra”, escribió Iara en sus redes para celebrar el embarazo y pronto nacimiento de su hija Juana.
“Tu llegada me cambió, y me lleno no solo de vida sino que llenó mi corazón de amor. Dios sabía que yo te necesitaba, y sé que por eso llegaste a mí. Gracias por elegirme, y por hacer que cada día que pasa amé tanto vivir para poder darte la vida. Ahora sí hija, cuando vos quieras, te estoy esperando con todas las ansias y con el amor más puro que existe. No voy a prometerte nada, solo sé que vas a ser muy feliz y que voy a estar siempre a tu lado. Lo mejor para vos , siempre. Dalo por hecho mi reina! Sos mi tesoro más preciado. Te amo como nunca antes lo había hecho y amo ser tu mamá. Mi hermosa Juana Delfina”, agregó.