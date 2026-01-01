La primera bebé de 2026 en Mendoza nació a las 00 y es de Las Heras

Juana nació en el primer minuto de 2026 y sus padres son de Las Heras. La bebé pesó 3.290 gramos y está en excelente estado de salud.

Quién es la primera bebé del año en Mendoza La pequeña Juana Delfina nació a medianoche entre brindis y saludos. Su mamá es Iara Salinas una joven de 21 años del barrio Eva Perón de Las Heras y su papá es Nahuel Agustín Alvaro Chupitea, según los datos aportados por el Ministerio de Salud de Mendoza.

Juana nació en excelente estado de salud en el hospital Lagomaggiore y pesó 3.290 gramos.

Iara Salinas y Nahuel Chupitea Iara Salinas y Nahuel Chupitea son los padres de la primera bebé del año en Mendoza. FB Iara Salinas Una niña rodeada de amor Juana Delfina nació en una familia rodeada de amor según se puede ver en las redes sociales de su mamá y hace menos de un mes celebraron el baby shower.

“No voy a negar que sentí miedo cuando me enteré que venías en camino, que tenía miles de incertidumbres al ver como mi cuerpo cambiaba día a día, llena de miedo por no saber cómo mi vida iba a cambiar y alguien muy pronto iba a depender completamente de mí. Hasta que empecé a sentirte en cada movimiento, como veía que estabas tan aferrada a mi, a escuchar el latido de tu corazón que sin duda alguna es el mejor sonido que pude escuchar en mi vida. Empecé a entender que ya éramos una sola, y que nos damos vida la una a la otra”, escribió Iara en sus redes para celebrar el embarazo y pronto nacimiento de su hija Juana.