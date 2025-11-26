La Plata: se subió al techo del galpón para llevarle agua a su esposo, se cayó y murió

La mujer de 54 años subió al techo del galpón para ayudar a su esposo pero la chapa cedió y terminó cayendo desde casi seis metros de altura.

El esposo contó que la mujer se cayó después de que subió al techo para darle un vaso de agua.

El trágico fallecimiento ocurrió este martes por la tarde en la calle Avenida 520 entre 6 y 7 en el barrio de Tolosa, en La Plata, donde la mujer había subido al techo del galpón para asistir a su esposo. Allí, Sandra Analía Alzueta pisó una chapa floja y cayó desde casi seis metros de altura.

Según trascendió, Pedro Akimenco, el esposo de la víctima, le comentó a la Policía que, cuando llegó al domicilio luego del llamado al 911, estaba arreglando y pintando el techo del galpón, cuando Sandra subió para acercarle un vaso de agua.

Fue ahí donde la mujer de 54 años pisó una chapa de plástico, que cedió y provocó que la mujer cayera casi desde seis metros de altura hasta el suelo, donde falleció tras el duro impacto.

De todas formas, luego de la llegada de los efectivos junto al personal del SAME, encontraron a la mujer tirada en el piso, donde finalmente se constató el fallecimiento de la víctima.