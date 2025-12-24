La otra cara de Navidad: niños con autismo encerrados por la pirotecnia y un pedido desesperado

"Tengo autismo . Mi hermana Tania también. Les quiero contar cómo nos sentimos en Navidad cuando todos usan pirotecnia ", comienza su relato el pequeño Thiago , un niño con autismo que desea tener la posibilidad de disfrutar las fiestas como cualquier otro chico.

"A mí me gustan mucho las fiestas, y me gustaría poder estar con mi familia, decoramos la casa y nos queda muy lindo, hasta la chimenea le hacemos a Papá Noel, pero cuando llegan las doce de la noche, empiezan las bombas ", continúa.

" Mi hermana empieza a gritar y a apretarse las manos muy fuerte, llorando, y yo empiezo a llorar porque me duele mucho la cabeza, y mis oídos hacen un sonido muy fuerte que no me deja pensar, y empiezo a correr. Mi mamá nos encierra en la pieza y nos ponemos los auriculares, esperando hasta que terminen de divertirse con las bombas. Yo me pongo muy triste porque no puedo estar afuera de la pieza y disfrutar con mi con mis tíos, abuela, hermanas y mi mamá. Y estar felices esperando a Papá Noel, que nos trae cosas muy lindas, pero eso no lo podemos hacer, ya que esperamos horas y horas, y luego salimos", cierra Thiago.

El relato de Thiago es tan solo una parte de lo que viven las personas con autismo y sus familias durante las fiestas. Porque a pesar de que todos deberían poder disfrutar de las fiestas en paz, muchos no pueden hacerlo.

Elisa Espina es fundadora de Marea Azul, una organización de familias de niños con autismo. Elisa es mamá de Amparo, quien tiene 13 años y a sus dos años y medio, le diagnosticaron autismo. Desde ese entonces, cada año previo a las fiestas inicia una campaña en contra del uso del uso de la pirotecnia.

Si bien el uso de pirotecnia está prohibido en la provincia, Elisa se mostró preocupada por el presente de Mendoza y alertó que no hay ni suficiente conciencia social, ni controles del Gobierno y los municipios para decomisar pirotecnia. El pronóstico para Elisa y Amparo, como para cientos de chicos con autismo y sus familias, es desalentador para estas fiestas.

"Lamentablemente, a quien no le toca no le interesa. Somos una sociedad bastante individualista; si mi hijo o mi nieto no tiene autismo, entonces me divierto con pirotecnia y no me importa el otro. Carecemos de empatía, porque hay muchas maneras de festejar", expresó Elisa a MDZ.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 09.16.49 Cada año, organizaciones de familias de niños con autismo organizan campañas contra el uso de pirotecnia.

El estruendo no se puede anticipar, y una crisis sensorial puede dejar un efecto residual en el cuerpo de hasta 48 horas. No es solo un "ratito". La persona no solo sufre en el momento; después también.

"Creemos que los controles que existen no son suficientes. El uso de pirotecnia va en aumento. Estimo que este año será peor que años anteriores. Sería bueno elegir otras maneras de celebrar, porque ya ni siquiera hablamos de inclusión, hablamos de convivencia. Una convivencia donde cada persona pueda ejercer sus derechos", concluyó.

¿Pirotecnia cero?

La venta, tenencia y uso de pirotecnia se encuentra prohibida en todos los departamentos de Mendoza. Las penas por incumplir la normativa están contempladas en el Código Contravencional y puede llegar a los 3.000.000 de pesos o hasta 90 días de arresto.

"Celebrar sin pirotecnia es una forma concreta de ejercer un consumo responsable, cuidando a la comunidad y respetando el derecho de todas las personas a disfrutar de las fiestas en un entorno seguro y saludable. Se promueven alternativas seguras y respetuosas, como celebraciones sin ruido, luces decorativas y encuentros comunitarios que no impliquen riesgos para terceros", refuerzan desde el Gobierno.

El festejo de la Navidad en Mendoza estuvo marcado por la pirotecnia Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La venta, tenencia y uso de pirotecnia está prohibido en todo Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En la teoría, ningún producto pirotécnico puede ser ofrecido ni comercializado. En la práctica, la realidad es otra.

El lunes por la tarde, un depósito y local ilegal de venta de pirotecnia y fuegos artificiales se incendió. Según los testigos se escuchó una explosión y una columna de humo comenzó a salir de la casa ubicada en la calle Newbery.

Por el incendio, una mujer de 45 años sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y falleció este martes en el hospital Lagomaggiore. Además, el personal de las ambulancias atendió a tres personas intoxicadas por inhalación de humo: un hombre de 35 años y dos hermanos de 12 y 8 años.

Depósito de pirotecnia, incendio (1) Un depósito y local ilegal de venta de pirotecnia y fuegos artificiales se incendió este lunes en Godoy Cruz. Marcos Garcia / MDZ

José Insegna Koltes, director de Inspección General y Fiscalización de Godoy Cruz, confirmó que se labró un acta, a través de la cual se multó y clausuró al comercio. En tanto, el dueño de la vivienda -identificado como Natalio Quiroga- quedó imputado.

Si bien el funcionario aseguró que hace varios días hay operativos en todo el territorio, los mismos parecen no ser suficientes, ya que confirmó que hasta el momento no han decomisado pirotecnia, a pesar de que los mendocinos escuchan estruendos todas las noches.

"Hay preventores haciendo operativos en todo el territorio del departamento, tanto en la mañana como en la tarde. Aún no hemos podido decomisar mercadería. Entendemos que la gente que se dedica a esta venta es bastante cuidadoso, sabe en qué momento vender", dijo el funcionario a MDZ Radio.

En esta línea, pidió a los vecinos realizar las denuncias correspondientes para identificar los espacios de venta de pirotecnia: "Nos basamos mucho en las denuncias que hacen los vecinos y de ahí vamos a los puntos. Solicitamos a los vecinos que sean responsables y que nos indiquen en dónde está la venta de pirotecnia".

Las denuncias sobre casos de venta ilegal o uso de pirotecnia pueden realizarse a través del 911 o en los canales de los municipios.