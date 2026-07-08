La obra de la calle Yrigoyen sumó un nuevo corte: cómo circular por la zona

Este miércoles comienza una nueva etapa de la remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen con cambios para quienes circulan diariamente entre Ciudad y Godoy Cruz. Aunque la obra todavía no comenzó sobre la propia Yrigoyen y continúa concentrada sobre calle Brasil, Aysam anunció un nuevo corte que obligará a modificar los recorridos habituales durante las próximas semanas.

Durante las excavaciones que comenzaron el pasado 29 de junio aparecieron interferencias subterráneas que no estaban previstas y fue necesario reprogramar parte del cronograma original. Como consecuencia, este miércoles 8 de julio permanecerá totalmente cerrada la intersección de Belgrano/San Juan con Brasil. Allí se construirán dos nuevas bocas de registro y también se reubicará una red cloacal terciaria, tareas que demandarán alrededor de 25 días.

La modificación más importante afecta a quienes circulan por calle Belgrano con dirección hacia Ciudad. Hasta ahora podían cruzar Brasil para incorporarse a San Juan o girar hacia Brasil, pero desde este miércoles esa posibilidad queda completamente interrumpida por el avance de la obra .

El nuevo esquema de tránsito ya está vigente y cambia el ingreso desde Belgrano hacia San Juan por al menos 25 días.

Los conductores deberán desviar su recorrido antes de llegar a la zona de excavación. La alternativa para continuar hacia el norte será doblar hacia el este por Castellani, seguir por Pedro del Castillo, incorporarse a calle Brasil y luego girar por Sacchi para retomar el recorrido hacia Ciudad.

Quienes necesiten dirigirse hacia el oeste podrán hacerlo por Honorio Barraquero hasta avenida San Martín, que permanecerá habilitada tanto hacia el norte como hacia el sur. La única excepción será para los frentistas ubicados sobre Belgrano entre Honorio Barraquero y Brasil, quienes sí podrán acceder a ese tramo.

Cómo se modifica el cronograma de obras con este nuevo corte

Esta reprogramación también modificó el resto del esquema de trabajo previsto para esta primera etapa. Aysam confirmó que el corte sobre avenida San Martín, que estaba previsto para los primeros días de julio, quedó postergado hasta que finalicen las tareas extraordinarias en la intersección de Belgrano y Brasil.

Desde la empresa explicaron que el nuevo corte fue coordinado junto con la Subsecretaría de Transporte y los municipios de Ciudad y Godoy Cruz para organizar la circulación y reducir el impacto sobre quienes transitan por la zona. Una vez terminadas estas intervenciones, el cronograma volverá al esquema original para continuar con la remodelación integral de Yrigoyen.

Mientras avanza la obra, las autoridades recomiendan planificar los recorridos con anticipación y utilizar las vías alternativas para evitar demoras en uno de los sectores más transitados del Gran Mendoza.