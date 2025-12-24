La Navidad en el arte: luz, humildad y esperanza a través del tiempo

La representación del Nacimiento de Jesús en el arte , especialmente en la pintura, ha sido una fuente inagotable de inspiración y devoción a lo largo de los siglos. Desde los primeros mosaicos bizantinos hasta las obras maestras del Renacimiento y más allá, esta escena ha servido como un medio para exaltar los valores fundamentales de la Navidad : la humildad , el amor, la paz y la esperanza.

En el entendimiento que esos valores aunque mayoritariamente compartidos, son a menudo postergados, esta reseña y las obras que la ilustran lleva el propósito de afianzarlos.

En los primeros siglos del cristianismo, las representaciones del nacimiento de Cristo se centraron en comunicar mensajes teológicos claros. Los mosaicos y frescos de las catacumbas romanas solían mostrar a la Virgen María y al Niño Jesús en un ambiente sencillo, subrayando su humanidad y su divinidad. Estas primeras imágenes marcaban el inicio de una tradición que buscaría, a lo largo del tiempo , conectar lo trascendental con lo cotidiano.

Con la llegada del Renacimiento, los artistas comenzaron a explorar la escena del Nacimiento con un mayor realismo y una sensibilidad profunda hacia los detalles. Obras como "La Adoración de los Pastores" de El Greco o "La Natividad " de Ghirlandaio se destacan por su capacidad de capturar la emoción y el éxtasis espiritual del momento. En estas pinturas, la luz se convierte en un símbolo central: un rayo divino ilumina al Niño Jesús, reforzando su papel como la "Luz del Mundo" que llega para disipar las tinieblas.

La iconografía también evolucionó para incluir elementos que enfatizan la humildad del nacimiento de Cristo. En muchas obras, el pesebre se muestra como un lugar austero, rodeado de animales y pastores. Este contraste entre la grandeza del acontecimiento y la sencillez del escenario sirve para subrayar el mensaje de que la verdadera grandeza no reside en el lujo, sino en el amor y la entrega.

Duccio di Bounisegna, Natividad con los profetas Isaías y Ezequiel Duccio di Bounisegna, "Natividad con los profetas Isaías y Ezequiel" Gentileza.

En el Barroco, los artistas intensificaron el dramatismo y la emotividad de estas escenas. Pintores como Caravaggio emplearon el claroscuro para enfatizar el contraste entre la oscuridad del mundo y la luz traída por Cristo. Este estilo invitaba al espectador no solo a contemplar la escena, sino a sentirse parte de ella, a experimentar la adoración junto con los pastores y los Reyes Magos.

D. Ghirlandaio, El Nacimiento de Jesús

La Navidad a través del arte

Más allá de Europa, las representaciones del Nacimiento de Jesús han tomado formas únicas, adaptándose a las culturas locales. En América Latina, por ejemplo, los artistas coloniales incorporaron elementos autóctonos en sus pinturas, como paisajes andinos o textiles tradicionales, creando una fusión entre lo divino y lo local. Estas reinterpretaciones subrayan la universalidad del mensaje navideño y su capacidad de resonar en diversos contextos.

Giotto El Nacimiento Asís Giotto, "El Nacimiento" fresco en Asís Gentileza.

Entre nosotros la obra de Alfredo Gramajo Gutiérrez que reproducimos es ejemplificativa de ello.

El Greco, Adoración de los pastores El Greco, "Adoración de los pastores" Gentileza.

El “Niño Jesús sentado” una talla en madera de Inocencio Arroyo artesano salteño, forma parte de la imperdible exposición “Legados del hacer” que el Fondo Nacional de las Artes inauguró la semana pasada en la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831) en homenaje a la querida Teresa Anchorena, fallecida recientemente.

I. Arroyo, Niño Jesús sentado. FNA I. Arroyo, Niño Jesús sentado. FNA.

Finalmente la acuarela de Lydia Zubizarreta, especialmente realizada para esta nota lleva para todos nuestros lectores, (independientemente de las creencias que profesen) el deseo de unas felices fiestas imbuidas del espíritu navideño y los mejores deseos para el año que se inicia.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

