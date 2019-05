La historia de Sofía Daniel, el 'niñe bigénero'

Sofía Daniel tiene 12 años y es bigénero, es decir que su identidad autopercibida es tanto mujer como varón. Se trata de la primera persona en Mendoza que solicita a las autoridades que se consigne en su DNI, más específicamente en el ítem ‘Sexo’, el término ‘bigénero’.

Junto a su mamá Eva Baeza, Sofía Daniel visitó el programa Después de todo, de MDZ Radio, en donde contó su historia y cómo se fue identificando con su nueva identidad de género, en el marco de un ciclo sobre sexualidad en el que se irán abordando consignas relacionadas con esa temática.

Nació en 2007 y es ‘hije únique’, según contó utilizando, en este caso, el lenguaje inclusivo. Sus padres la llamaron Sofía y fue anotada como mujer. Sin embargo, desde muy pequeño sintió que la heteronormativa clásica no cuadraba con lo que sentía, hecho que finalmente concretó hace un año, cuando luego de buscar intensamente información en Internet, descubrió que era bigénero.

“El año pasado me enteré de mi orientación sexual y después me empecé a plantear cómo me sentía, si hombre o mujer. Decía ‘me siento hombre pero la verdad es que me quedo corto con eso’, quería ser algo más que masculino. Me sentía raro, extraño, no sabía cuál era mi género. Necesitaba saber qué era en verdad”, comentó.

Su mamá Eva añadió: “Cuando era muy chiquita, yo le quería poner vestidos pero ella abajo me pedía que le pusiera un pantalón, lo que me llamaba la atención. Esa conducta ahora la entiendo”.

“No le reprimí nada, aunque desde el punto de vista de la orientación sexual siempre tuve una apertura muy amplia, pero el tema del género no me lo había cuestionado porque ya venía con el formato de la heteronormatividad, naturalizando la idea de que todos somos cisgénero. Ahora lo tomo como un nuevo nacimiento y una nueva apertura a la vida”, comentó.

Por su parte, Sofía Daniel (que además se declara bisexual) ratificó las palabras de Eva y sostuvo: “La verdad es que yo me decía ‘nací mujer y tengo que ser así’, porque la heteronorma cisgénero siempre hacía que me reprimiera. No le daba importancia a lo que me pasaba. Siempre me identifiqué con los dos, hacerlo solamente con uno me dejaba vacío. Además necesitaba ser mujer, tener conductas de ‘mujer’ más adelante como ponerme una falda o tener el pelo largo”.

“Por ejemplo, la primera vez que me corté el pelo me decía que era solamente por el calor, después me empecé a plantear que podía ser porque quería ser hombre, pero me dije que además quería ser mujer, y ahí encontré el bigénero”, comentó.

Finalmente, y con una asombrosa sabiduría pese a su corta edad, Sofía Daniel resaltó que “cuando ya sabés cómo te identificás y sos sincero con vos mismo, y sabés lo que sos y lo que querés, ya no hay que plantearse nada más”.

Palabras de Sofía Daniel y Eva en MDZ

Luego de la entrevista en MDZ Radio, Sofía Daniel contó a MDZ cómo su entorno tomó la noticia de la identidad de género. Además junto con Eva analizaron el déficit de información que tiene la sociedad respecto a cuestiones de género y sexualidad.