La gran noticia para los argentinos que viajan a Brasil para ahorrar un 10% en compras

Con la llegada de la temporada alta en Brasil , los turistas argentinos cuentan con una nueva forma de ahorrar durante sus vacaciones : pagar mediante códigos QR en lugar de usar reales en efectivo. Según distintos cálculos, esta modalidad puede representar un ahorro cercano al 10 % en comparación con el cambio tradicional.

Un ejemplo concreto muestra la ventaja: mientras que en una casa de cambio un real puede costar unos 303 pesos argentinos, al pagar con QR mediante una billetera digital compatible con el sistema brasileño PIX, el valor se reduce a aproximadamente 274 pesos . Esta brecha de casi 30 pesos por real se traduce en un ahorro que puede alcanzar varios miles de pesos por día de viaje.

Para dimensionarlo mejor, quien gasta 200 reales diarios podría ahorrar alrededor de 6.000 o 7.000 pesos simplemente utilizando esta opción de pago digital.

PIX es un sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central de Brasil en 2020 y actualmente utilizado por más de 150 millones de personas. Se estima que el 70 % de las operaciones digitales en el país se realizan a través de este medio.

Gracias a la interoperabilidad entre plataformas, algunas billeteras argentinas —como Belo, Prex o Fiwind— permiten pagar directamente en comercios brasileños escaneando un código QR o ingresando una clave del negocio. De este modo, se evita manejar efectivo y se reducen los costos por comisiones que suelen aplicarse con las tarjetas de crédito o débito internacionales.

El pago con QR en Brasil acepta más descuentos y conviene más.

Mientras que los pagos con tarjeta pueden incluir recargos de entre el 4 % y el 8 %, además del tipo de cambio “turista” que encarece la operación, las transferencias con QR se procesan al tipo de cambio del mercado cripto o fintech, generalmente más conveniente.

Cuánto se puede ahorrar durante el viaje

En promedio, un turista argentino que gasta entre 150 y 200 reales por día en Brasil —lo que incluye comidas, transporte y gastos básicos— puede desembolsar unos 10.000 pesos diarios si paga con QR. Por ejemplo, un plato de mariscos para compartir puede costar alrededor de 27.000 pesos al valor actual del cambio digital, frente a un precio mayor si se abona con reales o tarjeta.

Recomendaciones antes de viajar que pueden valer la pena:

Verificar que la billetera digital elegida sea compatible con el sistema PIX.

Evitar depender únicamente del efectivo, ya que las tasas de cambio suelen ser menos favorables y existe mayor riesgo de pérdida o robo.

Comparar las comisiones y el tipo de cambio aplicado por cada aplicación antes de realizar el pago.

El avance de las billeteras virtuales y la interoperabilidad entre sistemas financieros permiten que los argentinos que viajan a Brasil puedan aprovechar una diferencia cambiaria a su favor. Este nuevo escenario no solo facilita las compras, sino que también convierte a la tecnología financiera en una aliada clave para reducir gastos durante las vacaciones.