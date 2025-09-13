La Garra Blanca por dentro: el youtuber argentino que se metió en la temida barra de Colo Colo

Joaco Santos, se adentró en el corazón de la barra, famosa por sus actos de violencia en partidos como el que jugó en Mendoza contra Godoy Cruz.

El youtuber argentino Joaco Santos puso a prueba su valor al viajar a Chile para grabar con la Garra Blanca, la temida barra brava de Colo-Colo, conocida por un historial de enfrentamientos violentos, incluso en suelo argentino durante un partido en Mendoza. Su objetivo: documentar desde adentro la vida de los hinchas chilenos y su pasión por el equipo.

La travesía no estuvo exenta de riesgos. Santos enfrentó amenazas directas que lo hicieron dudar de su viaje, advertencias que recibió después de publicar una foto con un grupo rival. La tensión creció cuando una facción de la propia Garra Blanca emitió un comunicado en su contra, lo que intensificó sus preocupaciones.

Sin embargo, su llegada a Chile presentó una realidad inesperada. La barra lo recibió de manera organizada, asignándole apoyo para garantizar su seguridad. Dentro de la hinchada, Santos encontró una gran diferencia entre la reputación del grupo y la experiencia personal.