La feria del Paso Pehuenche abrió la convocatoria para comerciantes y puesteros

Para los comerciantes que quieran participar del 62° Encuentro Binacional Argentino–Chileno Paso Pehuenche , el Municipio de Malargüe informó cómo será la organización de los puestos de venta, exposición y promoción. El evento se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, en uno de los pasos más emblemáticos que conectan Mendoza con Chile .

El encuentro será organizado de manera conjunta entre la Municipalidad de Malargüe y la Comuna de San Clemente, y contará con una feria que combinará propuestas comerciales y culturales. El objetivo es que la experiencia sea ordenada, segura y amigable con el entorno natural que rodea al Paso Pehuenche .

Para lograrlo, se definieron disposiciones específicas que regulan quiénes pueden participar, bajo qué condiciones y con qué costos. Las autoridades remarcaron que las normas buscan garantizar igualdad de condiciones entre los expositores y una correcta convivencia durante las tres jornadas.

Los valores para instalar un puesto variarán según el rubro declarado. Los artesanos folclóricos y urbanos locales estarán exentos de pago, mientras que el resto de los participantes deberá abonar montos que van desde los $50.000 hasta los $250.000, dependiendo del tipo de producto o servicio ofrecido.

El paso Pehuenche, en el sur de Mendoza, será uno de los paso habilitados. Foto: Gentileza

Entre los rubros habilitados se encuentran las comidas rápidas locales, food trucks, venta de cerveza artesanal y bebidas, juegos, talabartería y mercadería en general. También podrán participar artesanos no locales, con tarifas diferenciadas según se trate de producción folclórica o urbana.

Desde el municipio recordaron que todos los expositores deberán gestionar la autorización correspondiente ante la Dirección de Rentas antes del 3 de febrero de 2026. Ese permiso será controlado en la Aduana Argentina del Paso Pehuenche, en la zona de Las Loicas.

Reglas de funcionamiento y cuidados ambientales

Cada puesto deberá instalarse en el espacio asignado, llevar su propio gazebo y respetar el horario habilitado, que será de 20.00 a 01.00 de la madrugada. Además, será obligatorio contar con matafuego reglamentario, luz de emergencia y cumplir con las normas básicas de seguridad.

También se fijaron pautas ambientales estrictas. No estará permitida la quema de residuos ni la entrega de bolsas plásticas, y todos los expositores deberán encargarse de la correcta disposición de sus desechos para evitar impactos negativos en el entorno.

En el caso de los puestos gastronómicos, se exigirá una manipulación adecuada de los alimentos, higiene personal, agua disponible para el lavado de manos y equipos de refrigeración en condiciones. Bromatología podrá realizar controles en cualquier momento y solicitar certificados de manipulación.

Por último, las autoridades aclararon que no se permitirá vender productos no declarados ni aquellos que generen contaminación ambiental. Esta resolución será válida únicamente para el Encuentro Binacional 2026 y su cumplimiento será obligatorio para todos los participantes.