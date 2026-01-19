Avanzan las obras para mejorar la conexión vial del sur de Mendoza

Las obras para mejorar la conexión vial del sur de Mendoza siguen avanzando en distintos frentes. Este domingo, el Municipio de San Rafael informó que se están realizando trabajos intensivos para restablecer caminos rurales en la zona de secano de Punta del Agua, seriamente afectados por las lluvias de las últimas semanas.

Las precipitaciones dejaron una gran cantidad de milímetros en muy poco tiempo y provocaron inconvenientes en varios accesos a puestos rurales. Frente a este escenario, el municipio intervino para recuperar la transitabilidad y garantizar la circulación en sectores donde el agua dañó las trazas.

Los trabajos están a cargo de equipos coordinados por la Dirección de Distritos, que operan con varias máquinas en distintos puntos del distrito. El objetivo es volver a conectar a las familias rurales con servicios básicos y permitir el normal desplazamiento en la zona.

Por estos días, las tareas se concentran tanto en el norte del distrito como en sectores específicos como Los Toldos. Allí, una cuadrilla trabaja en la apertura de caminos para asegurar el acceso a la Posta Sanitaria y a los puestos de crianceros.

En paralelo, otros equipos intervienen en zonas cercanas al casco urbano de Punta del Agua, donde se busca recuperar trazas dañadas y normalizar la circulación. Desde el municipio adelantaron que los trabajos continuarán durante los próximos días para reforzar el mantenimiento y prevenir futuros anegamientos ante nuevas lluvias.

Estas acciones en San Rafael se suman a los trabajos que se desarrollan más al sur, sobre la Ruta Provincial 190. Días atrás, Malargüe anunció avances en la repavimentación de esta vía que conecta Agua Escondida con La Humada, en La Pampa, reforzando la conectividad interprovincial.

agua escondida camino a la pampa Malargue Desde Vialidad confirmaron que la Ruta 190 estará operativa en los próximos días hasta el límite de Malargüe, fortaleciendo la conexión interprovincial. Municipalidad de Malargüe

Avances sobre la Ruta 190

En ese sector, la Dirección Provincial de Vialidad continúa con las tareas, mientras que Vialidad de La Pampa se hará cargo de los 28 kilómetros que corresponden a su jurisdicción. El año pasado ya se había intervenido un tramo y esta semana llegó nueva maquinaria para continuar con las obras.

Con estas obras en marcha tanto en San Rafael como en Malargüe, el sur mendocino avanza en la mejora de su red vial. El objetivo común es facilitar el acceso, fortalecer la comunicación entre localidades y acompañar la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en estas regiones.