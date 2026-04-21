La familia como esperanza: el legado fundamental del papa Francisco

A un año de la partida del papa Francisco, su legado propone fortalecer la familia y recuperar el valor de la escucha, el cuidado y la presencia real.

En una época en que la aceleración tecnológica define la manera de vincularnos, recordar el legado del papa Francisco no es un ejercicio nostálgico, sino profundamente actual. Su voz insistió repetidamente en una verdad que, por ser tan evidente, puede olvidarse: la familia es el fundamento insustituible sobre el que se construye una sociedad verdaderamente humana.

Lejos de concebirla como una estructura idealizada, el Papa habló de la familia real, concreta, atravesada por fragilidades y desafíos. Y aun así, o quizás por eso, la definió como un gran don. Esa comunidad de personas es la primera escuela donde el ser humano aprende lo esencial: amar y ser amado, reconocer al otro, salir de sí mismo. En un mundo donde muchas veces prima el individualismo, la familia sigue siendo el espacio privilegiado donde el “yo” se transforma en “nosotros”. Francisco no ignoró las transformaciones culturales profundas. Su documento Evangelii Gaudium advertía con lucidez sobre la fragilidad de los vínculos y la crisis que atraviesa la humanidad. No obstante, su diagnóstico no fue pesimista. Por el contrario, estuvo siempre acompañado de una propuesta: reconstruir el tejido social desde la raíz, fortaleciendo los vínculos familiares.

papa-francisco La familia sigue siendo el espacio privilegiado donde el “yo” se transforma en “nosotros”. Archivo

Francisco no ignoró las transformaciones culturales profundas En ese camino, subrayó un aspecto que hoy adquiere una relevancia singular: la comunicación. En la vida familiar contemporánea, la presencia constante de dispositivos tecnológicos multiplica las formas de contacto, aunque no necesariamente profundiza el encuentro. Nunca fue tan fácil comunicarse; y sin embargo, nunca resultó tan desafiante practicar una escucha activa y empática. El Papa invitaba a recuperar una comunicación distinta: paciente, atenta, encarnada. Una comunicación que no se reduce a intercambiar información, sino que expresa y construye amor. Porque es en la palabra expresada con respeto, en la escucha sincera, en el tiempo compartido sin distracciones, donde se forjan los vínculos que sostienen el proyecto de vida de la persona.

La familia es mucho más que un ámbito privado La familia es una verdadera escuela de humanidad. En ese espacio se aprende a esperar, a perdonar, a cuidar. Es el lugar donde se vive una experiencia cotidiana con consecuencias sociales profundas. Sin dudas, una sociedad será tan sólida como lo sean sus familias. Por eso, cuando Francisco afirmaba que una sociedad crece fuerte, buena, hermosa y verdadera si se edifica sobre la base de la familia, no proponía un ideal abstracto, sino una clave concreta de desarrollo humano integral. Cuando la familia es cuidada, acompañada y fortalecida, prosperar relaciones más justas, más solidarias, más humanas.