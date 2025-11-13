La Expo Eldorado 2025: más de 100 mil visitantes y 400 expositores en la "Capital del Trabajo"

La ciudad de Eldorado, en Misiones, considerada la “Capital del Trabajo”, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Posadas y a unos 100 kilómetros al sur de las Cataratas del Iguazú, a la vera de la ruta nacional 12, mostrará el potencial empresario, comercial, ganadero, yerbatero, de artesanías, cultural y turístico, además de patios de comidas, no solo de esta ciudad sino de la provincia y demás provincias que integran el Litoral argentino, como ser Entre Ríos y Corrientes, y del NEA, como ser Chaco y Formosa.

El evento se desarrolla en la Costanera de la ciudad, que lleva el nombre de Eduviges Markovics, en homenaje a la primera persona que nació en esta ciudad el 20 de noviembre de 1920 (cabe recordar que Eldorado se fundó el 29 de septiembre de 1919). El mismo será hasta el domingo próximo y contará con unos 400 expositores, a la vez que estarán actuando más de 60 cantantes y conjuntos musicales locales, provinciales y nacionales, en forma simultánea en tres escenarios montados especialmente.

Cuatro días de exposición y una convocatoria récord Los organizadores estiman que más de 100 mil personas recorrerán los tres kilómetros que tiene la Costanera de Eldorado durante los cuatro días. La Expo Eldorado se realiza desde 2017 y es, en cierta forma, un apéndice de lo que fue en la década del ´90 la Exposición Nacional e Internacional de la Madera.

“A lo largo de los años fuimos mostrando el potencial industrial, comercial, gastronómico y cultural de Eldorado. En esta oportunidad tendremos tres escenarios donde cada noche habrá una grilla artística muy importante”, dijo Víctor Bareiro, encargado principal de la organización de parte de la Municipalidad de Eldorado.

“La muestra contará con propuestas industriales, comerciales, gastronómicas y ganaderas, además de espacios destinados a la innovación y el desarrollo local”. Se esperan, además, delegaciones comerciales y culturales de Paraguay y Brasil. “Este encuentro genera vínculos, nos enorgullece que nos sigan eligiendo y que vengan a compartir nuestra fiesta”.