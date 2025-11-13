La Expo Eldorado 2025: más de 100 mil visitantes y 400 expositores en la "Capital del Trabajo"
El evento contará con tres escenarios, delegaciones de distintos países, y un sector ganadero de alta genética. Los organizadores esperan una concurrencia récord.
La ciudad de Eldorado, en Misiones, considerada la “Capital del Trabajo”, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Posadas y a unos 100 kilómetros al sur de las Cataratas del Iguazú, a la vera de la ruta nacional 12, mostrará el potencial empresario, comercial, ganadero, yerbatero, de artesanías, cultural y turístico, además de patios de comidas, no solo de esta ciudad sino de la provincia y demás provincias que integran el Litoral argentino, como ser Entre Ríos y Corrientes, y del NEA, como ser Chaco y Formosa.
El evento se desarrolla en la Costanera de la ciudad, que lleva el nombre de Eduviges Markovics, en homenaje a la primera persona que nació en esta ciudad el 20 de noviembre de 1920 (cabe recordar que Eldorado se fundó el 29 de septiembre de 1919). El mismo será hasta el domingo próximo y contará con unos 400 expositores, a la vez que estarán actuando más de 60 cantantes y conjuntos musicales locales, provinciales y nacionales, en forma simultánea en tres escenarios montados especialmente.
Cuatro días de exposición y una convocatoria récord
Los organizadores estiman que más de 100 mil personas recorrerán los tres kilómetros que tiene la Costanera de Eldorado durante los cuatro días. La Expo Eldorado se realiza desde 2017 y es, en cierta forma, un apéndice de lo que fue en la década del ´90 la Exposición Nacional e Internacional de la Madera.
“A lo largo de los años fuimos mostrando el potencial industrial, comercial, gastronómico y cultural de Eldorado. En esta oportunidad tendremos tres escenarios donde cada noche habrá una grilla artística muy importante”, dijo Víctor Bareiro, encargado principal de la organización de parte de la Municipalidad de Eldorado.
“La muestra contará con propuestas industriales, comerciales, gastronómicas y ganaderas, además de espacios destinados a la innovación y el desarrollo local”. Se esperan, además, delegaciones comerciales y culturales de Paraguay y Brasil. “Este encuentro genera vínculos, nos enorgullece que nos sigan eligiendo y que vengan a compartir nuestra fiesta”.
Cartelera nacional y producción ganadera
La propuesta artística incluirá más de 60 espectáculos en vivo, con la presencia de Amboé, Los Rancheros, Los Totora y La Cumbia, junto a numerosos grupos locales y provinciales. “El jueves cerramos con Los Rancheros, el viernes con una propuesta tropical, el sábado con Amboé y el domingo con Los Totora. Habrá una cartelera variada, con danza, humor y música regional”, detalló.
Por último, el organizador mencionó además que la muestra sumará un sector ganadero con ejemplares de alta genética. “Es el tercer año que incluimos al sector ganadero. Habrá búfalos, caballos, cerdos y otras especies. Son alrededor de 12 corrales donde el público podrá conocer la producción ganadera de la zona, algo que en otros espacios no se puede apreciar”, agregó.