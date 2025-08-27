La espectacular fuente que evoca a un clásico de la literatura y deslumbra en Mendoza

En Plaza Italia está una de las fuentes más hermosas de Mendoza. Allí está representada la Divina Comedia, con juego de luces, bruma y torbellinos de agua.

El juego de luces, rocío de agua y las obras de arte forman parte de un sistema que deslumbra en plena ciudad. Se trata de la fuente de Plaza Italia, uno de los atractivos urbanos que más llama la atención a quienes pasan por el lugar, en el corazón de Ciudad.

"Todo por amor" es el nombre e la obra. La fuente, que fue inaugurada en 2022, es una representación de una de las obras más relevantes de la literatura universal: La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y el recorrido del "infierno al paraíso".

La obra escultórica fue realizada por el artista Orlando Leytes. La fuente en sí es una puesta en escena hermosa. En 2021 se recordó de manera especial a Dante Alighieri al cumplirse 700 años de su muerte. Allí surgió la iniciativa de recrear la compleja obra en la fuente de la plaza. "Un aspecto importante de la obra es que la misma busca romper esquemas mostrando algo diferente, con esculturas dramáticas que incitan el acercamiento del espectador a través de sus gestos y expresiones. Como elemento novedoso, se incorpora una escultura iluminada completamente como un faro", decían en el momento de la inauguración.

La Plaza Italia lleva ese nombre desde 1918. Anteriormente se denominaba "plaza Lima". Es uno de los sitios emblemáticos de la vasta comunidad italiana en Mendoza.