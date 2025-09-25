La escuela multigrado: la lección del campo que podría revolucionar la educación en Argentina

El modelo de escuela multigrado , que agrupa a alumnos de diferentes edades y grados en una misma aula con un solo docente , es una realidad histórica en muchas regiones de Argentina, especialmente en zonas rurales . A menudo percibido como una solución de compromiso impuesta por la baja matrícula o la falta de infraestructura, este sistema está demostrando ser una poderosa herramienta pedagógica que desafía la lógica de la escuela tradicional, donde se asume que "todos deben aprender lo mismo, al mismo tiempo y de la misma manera".

En la escuela multigrado , la heterogeneidad no es un obstáculo a superar, sino la norma y el motor del aprendizaje . En lugar de seguir un currículo rígido y unificado, el maestro se convierte en un gestor de la diversidad. Su rol es implementar metodologías activas y flexibles que fomentan la colaboración, la autonomía y el aprendizaje personalizado. Este enfoque se basa en una convicción fundamental: la diferencia es una fuente de enriquecimiento mutuo.

Un ejemplo claro de esta dinámica es el aprendizaje cooperativo. Los estudiantes de mayor edad asumen de forma natural el rol de "tutores", guiando a los más jóvenes en sus actividades. Al enseñar, refuerzan y consolidan sus propios conocimientos. Los más pequeños, a su vez, se benefician del ejemplo y la guía de sus compañeros, creando un ambiente de aprendizaje más dinámico y solidario. Esta interacción constante elimina las barreras de edad y promueve la empatía, el respeto y la cooperación desde los primeros años.

Más allá de su funcionalidad en contextos de baja población, el modelo multigrado ofrece beneficios pedagógicos y sociales que el sistema de grado único difícilmente puede igualar:

Desarrollo de habilidades socioemocionales: la convivencia diaria entre alumnos de diferentes edades es un caldo de cultivo para la empatía, el respeto y la solidaridad. Los niños aprenden a gestionar la diversidad de manera natural, una habilidad esencial para el siglo XXI.

Aprendizaje flexible y personalizado: al trabajar con grupos más pequeños y diversos, el docente puede adaptar los contenidos y las actividades a los ritmos y necesidades individuales de cada estudiante. El sistema se adapta al niño, y no al revés.

Fomento de la autonomía y el liderazgo: los alumnos mayores, al asumir responsabilidades de tutoría, desarrollan habilidades de liderazgo, comunicación y organización. Se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y del de sus compañeros.

Fuerte sentido de comunidad: el ambiente en las escuelas multigrado suele ser más familiar y cercano. Sin las divisiones estrictas por edad, se construye un profundo sentido de pertenencia a una única comunidad educativa que apoya el crecimiento integral de cada miembro.

El eje central: la formación docente

La experiencia argentina demuestra que el verdadero desafío no es el modelo multigrado en sí, sino la falta de recursos y, sobre todo, de formación especializada para sus docentes. El éxito de esta pedagogía depende directamente de la capacidad del maestro para implementar estrategias diversificadas.

Históricamente, los programas de formación docente han ignorado la realidad multigrado, teniendo como único referente el modelo urbano de un grado por aula. Esto genera que muchos maestros lleguen a estas escuelas sin las herramientas metodológicas adecuadas, sintiéndose insuficientes e improvisando sobre la marcha.

La solución, entonces, no es cerrar estas escuelas, sino fortalecerlas. La clave está en una capacitación específica y continua. Experiencias exitosas muestran que las redes de docentes rurales, donde los maestros planifican juntos, intercambian estrategias y aprenden unos de otros, son fundamentales para el desarrollo profesional. Cuando un docente comprende el "porqué" y el "para qué" de las metodologías activas, y no solo el "cómo", puede tomar decisiones pedagógicas informadas que atiendan a la complejidad del aula.

Lejos de ser un vestigio del pasado, la escuela multigrado se perfila como un laboratorio viviente de la educación del futuro: una educación que valora la diferencia, cultiva la colaboración y prepara a los estudiantes para un mundo que exige flexibilidad, creatividad y trabajo en equipo. La verdadera inclusión no se trata de uniformar, sino de celebrar y potenciar la diversidad.

Quizás la baja natalidad y la menor cantidad de alumnos en las escuelas abra una posibilidad para explorar el multigrado en las grandes ciudades.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.