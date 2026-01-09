La dura sanción que recibió Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, tras manejar borracha y chocar

Eugenia Rolón fue demorada luego de chocar en estado de ebriedad en Mar de Ajó. Fue inhabilitada para sacar su registro de conducir en suelo bonaerense.

La militante e influencer de La Libertad Avanza, María Eugenia Rolón, fue sancionada por la provincia de Buenos Aires e inhabilitada para sacar su registro de conducir en la provincia, luego de que chocara el auto que manejaba contra un poste de luz en la ciudad costera de Mar de Ajó. Al ser sometida a un test de alcoholemia que le dio positivo, le secuestraron el vehículo a la novia de Iñaki Gutiérrez.

En detalle: la sanción a Eugenia Rolón La influencer libertaria no podrá emitir licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires después del choque que protagonizó este miércoles en estado de ebriedad la localidad de Mar de Ajó. Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense.

Rolón fue inhabilitada de oficio por el Ministerio de Transporte. La pareja de Iñaki Gutiérrez había protagonizado este miércoles un choque en estado de ebriedad (con una alcoholemia de 1.89) y sin carnet de conducir habilitante.

Además, el Honda Fit de Gutiérrez con el que impactó un poste acumula casi $900.000 en multas.

Cómo fue el accidente Poco antes de las 22 de este miércoles, agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.