La DGE oficializó una nueva carrera de Guía de Turismo en toda la provincia

La Dirección General de Escuelas aprobó el plan de estudios de la carrera, que se dictará en institutos públicos y privados de toda la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó oficialmente el plan de estudios de la carrera “Tecnicatura Superior en Guía de Turismo ”, que comenzará a implementarse en institutos de educación superior de gestión estatal y privada en toda la provincia. La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 65, publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza.

Según detalla la normativa, la nueva propuesta tendrá carácter jurisdiccional y se dictará en las regiones Centro, Norte, Sur, Valle de Uco y Este, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación técnica y profesional en un sector estratégico para el desarrollo económico y social de Mendoza.

Desde la DGE destacaron que la carrera busca responder a una “demanda diferenciada de formación de recursos humanos calificados”, en estrecha relación con las necesidades socioproductivas y de gestión tanto del ámbito público como privado, fortaleciendo así la inserción laboral de los futuros egresados.

El diseño curricular fue elaborado a partir de procesos de consulta con institutos de educación superior, equipos docentes y organismos especializados, e incorpora avances tecnológicos y enfoques actualizados del campo turístico. Además, se tramitará el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera ante el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación.

De acuerdo con la resolución, los institutos que deseen implementar esta oferta deberán contar previamente con la autorización de la Dirección de Educación Superior para habilitar la matriculación. Con esta iniciativa, Mendoza amplía su mapa educativo de nivel superior y apuesta a consolidar la formación profesional en un área clave para el desarrollo territorial y la generación de empleo.