La DGE amplió el incentivo salarial para los docentes mendocinos con especializaciones

La Dirección General de Escuelas habilitó una nueva instancia para la incorporación de especializaciones en el Incentivo por Especialización Docente . En esta etapa, podrán presentar sus títulos los docentes con trayectos formativos realizados en Institutos de Educación Superior (IES) de Mendoza.

La medida forma parte de la implementación de la Ley N° 9.598 de Incentivos Docentes y su decreto reglamentario. Según la Jefatura de Gabinete, el proceso se realiza en fases y permite a los educadores sumar adicionales salariales según el nivel de formación acreditado.

El personal interesado deberá ser docente o directivo en situación de revista titular o suplente en cargo vacante, de cualquier nivel o modalidad de gestión estatal. También deberán presentar el título de especialización expedido por un IES provincial con una carga mínima de 400 horas reloj, además de su título de base.

En los casos donde la formación tenga más de diez años de antigüedad, se exigirá acreditar actualizaciones académicas recientes de al menos 200 horas, vinculadas a las prioridades de la política educativa provincial.

Para ser reconocido dentro del beneficio, la formación deberá guardar relación con el área educativa, con el título de base del agente o con los espacios curriculares donde se desempeña. La Comisión de Incumbencias e Incentivos Docentes evaluará cada caso y tendrá la potestad de aceptar o rechazar las solicitudes.

El programa de incentivos continúa ampliando su alcance en Mendoza.

La presentación de los formularios se realiza a través de la plataforma digital Mendoza x Mí. Para consultas o reclamos, se habilitó el correo electrónico [email protected].

Impacto en los docentes

El nuevo tramo del beneficio busca reconocer la trayectoria académica de quienes eligieron perfeccionarse en instituciones locales. Además, permite fortalecer la vinculación entre la formación docente y las necesidades del sistema educativo provincial.

Según lo establecido, los doctorados, maestrías y especializaciones universitarias continúan vigentes en todas sus etapas, por lo que los docentes pueden seguir presentando sus antecedentes.