Algunos docentes mendocinos podrán acceder a un nuevo incentivo propuesto por la DGE

La Dirección General de Escuelas implementará un nuevo incentivo salarial para docentes que trabajan en Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) en Mendoza. La medida busca equiparar sus ingresos con los de otros niveles educativos y reconocer la continuidad en el cargo.

El beneficio, denominado Incentivo Dedicación Docente , se otorgará a quienes cuenten con título habilitante, cumplan al menos dos años de permanencia en el mismo establecimiento y tengan su información actualizada en el Sistema de Gestión Educativa Integral. También deberán respetar los lineamientos pedagógicos de la DGE .

Con este nuevo ítem, el Ministerio de Educación apunta a reducir la brecha salarial entre el personal de los CEPI y el resto de los docentes provinciales. Si bien estos educadores dependen de entidades intermedias, están incluidos en el estatuto docente y ahora recibirán un reconocimiento económico por su antigüedad.

No todos podrán acceder al beneficio. Quedarán excluidos quienes tengan sanciones disciplinarias o no cumplan las condiciones establecidas, como la permanencia mínima o la titulación requerida.

El adicional irá del 20% al 60% según los años de permanencia en la institución.

El monto del adicional se fijará como un porcentaje de la asignación de la clase más antigüedad, y aumentará según los años de permanencia en la institución, desde un 20% para dos años hasta un 60% para quienes superen la década en el mismo centro.

El cálculo tomará como base el cargo o paquete de horas donde se cumplan los requisitos, con un mínimo de 18 horas cátedra y un máximo de 36. Para el caso de horas cátedra, se promediarán los últimos seis meses para determinar el mínimo.

La jornada extendida se aplicó en 164 escuelas primarias de Mendoza desde el jueves 15 de septiembre. Docentes de CEPI con más de dos años en el cargo recibirán un nuevo beneficio.

El abono del incentivo se realizará siguiendo el esquema del Ítem Aula, pero con cortes semestrales para controlar inasistencias. Esto significa que el beneficio se considera relativo al servicio y no al docente en forma individual.

Cada año, antes del inicio del ciclo lectivo, la Dirección de Capital Humano elaborará el listado de quienes cumplan con las condiciones, tomando como referencia el 31 de diciembre del año anterior.