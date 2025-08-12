Presenta:

Cortan una transitada zona de Chacras de Coria por trabajos de poda

El corte será en calle Viamonte a partir de las 8:30 de este martes debido a trabajos de poda.

La calle Viamonte estará cortada por trabajos de poda. 

Luján de Cuyo

Luján de Cuyo anunció un corte total de la calle Viamonte para este martes, debido a trabajos de poda. La interrupción en el tránsito será en el tramo comprendido entre Almirante Brown y el ingreso al barrio Rincón de Viamonte.

Según lo anunciado por el municipio, el corte comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta las 12:30 horas.

Para evitar inconvenientes, solicitan a los conductores y peatones tomar precauciones y utilizar vías alternativas, ya que puede haber complicaciones en el tránsito.

