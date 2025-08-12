Cortan una transitada zona de Chacras de Coria por trabajos de poda
El corte será en calle Viamonte a partir de las 8:30 de este martes debido a trabajos de poda.
Luján de Cuyo anunció un corte total de la calle Viamonte para este martes, debido a trabajos de poda. La interrupción en el tránsito será en el tramo comprendido entre Almirante Brown y el ingreso al barrio Rincón de Viamonte.
Según lo anunciado por el municipio, el corte comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta las 12:30 horas.
Te Podría Interesar
Para evitar inconvenientes, solicitan a los conductores y peatones tomar precauciones y utilizar vías alternativas, ya que puede haber complicaciones en el tránsito.